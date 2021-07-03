Erciş doğalgaza kavuşuyor
Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile Aksa Doğalgaz Van Şirket Müdürü Hikmet Turan Güler tarafından, ilçede doğalgaz çalışmalarının başlaması için imzalar atıldı.
İlçe merkezinde yapılacak çalışmanın 3 Temmuz 2021 tarihi itibariyle başladığını dile getiren Mehmetbeyoğlu, “Daha temiz bir çevre için doğalgazın öncelikle Erciş’e, Van’a, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diliyor, doğalgazın memleketimize kazandırılması konusunda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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