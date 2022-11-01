Doğu Ekspresi sefer tarihi açıklandı!

Her yıl Ankara-Kars güzergahında onlarca kişiye muhteşem yolculuk sunan Doğu Ekspresi’nin yeni sefer tarihi açıklandı.

1.365,204 kilometre (848,298 mi) uzunluğundaki Ankara - Kars güzergâhında yolcu taşıyan Doğu Ekspresi seferlerinin yapılacağı tarih belli oldu. 120 kişilik kapasitesi ile Ankara’dan Kars’a toplam 25 saat 30 dakikada süren seferle ilgili detaylar merak konusu oldu. Pulman, örtülü kuşetli ve yemeli vagonlardan oluşan Doğu Ekspresi treni ile yolculuk deneyimini yaşamak isteyen herkesin biletini erkenden alması gerekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni seferlerin ne zaman başlayacağını duyurdu. Bunun üzerine, Doğu Ekspresi 2022 bilet fiyatları ve gittiği iller de araştırma konusu oldu. İşte detaylar...

DOĞU EKSPRESİ SEFER TARİHİ AÇIKLANDI

Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi seferlerinin aralık ayında yeniden başlayacağını duyurdu.Ulaştırma Bakanlığı tarafından konunun gündeme alındığını söyleyen Bakan, seferlere pandemiden dolayı ara verildiğini hatırlattı. Özellikle kış aylarında tercih edilen Doğu Ekspresi seferlerinin bu sene yoğun olacağı tahmin ediliyor.

DOĞU EKPRESİ 2022 BİLET FİYATI

Doğu Ekspres bileti almak istiyorsanız tam 1 ay sonraki güne bilet alabiliyorsunuz. Bu yüzden hangi ayda yolculuk yapmak istiyorsanız o aydan 1 ay önce biletinizi almanız. Biletler genellikle saat 02.00’dan sonra satışa açılıyor. 10-15 dakika gibi kısa bir sürede biletler tükendiği için acele etmeniz gerekiyor. Bilet satın alma işlemini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) internet sitesinden yapmalısınız.

Pulman Kişi Başı - 82,50 TL

Örtülü Kuşetli Kişi Başı - 132,50 TL

Turistik Doğu Ekspresi’nde Yataklı Vagon Kişi Başı - 650 TL

Doğu Ekspresi pulman vagon bilet fiyatları:

Tam yolcu bilet ücreti: 82.50 TL

13-26 yaş arası genç yolcu bilet ücreti: 70.50 TL

Öğretmen bilet ücreti: 70.50 TL

60-64 (yüzde 15 indirimli) yaş bilet ücreti: 70.50 TL

65 yaş ve üzeri (yüzde 50 indirimli) bilet ücreti: 41.50 TL

TSK personel bilet ücreti: 70.50 TL

Personel bilet ücreti: 66 TL

Basın personeli bilet ücreti: 70.50 TL

7-12 yaş arası çocuk bilet ücreti: 41.50 TL

Doğu Ekspresi örtülü kuşetli vagon bilet fiyatları

Tam yolcu bilet ücreti: 132.50 TL

13-26 yaş arası genç yolcu bilet ücreti: 120 TL

Öğretmen bilet ücreti: 120 TL

60-64 (yüzde 15 indirimli) yaş bilet ücreti: 120 TL

65 yaş ve üzeri (yüzde 50 indirimli) bilet ücreti: 91 TL

TSK personel bilet ücreti: 120 TL

Personel bilet ücreti: 120 TL

Basın personeli bilet ücreti: 120 TL

7-12 yaş arası çocuk bilet ücreti: 91 TL

DOĞU EKSPRESİ HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Tarihi Doğu Ekspresi, Ankara’dan başlayıp Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars duraklarından geçiyor. Yine dönüş güzergahı da aynı şehirlerden oluşuyor.