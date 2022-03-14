Doğu'da son 5 yılda evlilikler azaldı, boşanmalar arttı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde son 5 yılda evlilik oranları azaldı, boşanmalarda artış görüldü. 2017'de 43 bin 196 nikah kıyıldı, bu rakam pandeminin etkili olduğu 2020'de 34 bin 438'e kadar geriledi. 2017'de 3 bin 469 çiftin boşandığı bölgede, 2021'de bu rakam 5 bin 951'e yükseldi.

Bölge Haberleri 14.03.2022, 17:47 14.03.2022, 17:49
Doğu'da son 5 yılda evlilikler azaldı, boşanmalar arttı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde son 5 yılda evlilik oranları azaldı, boşanmalarda artış görüldü. 2017'de 43 bin 196 nikah kıyıldı, bu rakam pandeminin etkili olduğu 2020'de 34 bin 438'e kadar geriledi. 2017'de 3 bin 469 çiftin boşandığı bölgede, 2021'de bu rakam 5 bin 951'e yükseldi. Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü doktor öğretim üyesi Sait Yıldırım, medya ve içeriklerinde evlilik dışı ilişkilerin popülerleştirilmesi, gösteriş unsuru ve ekonomik sorunlar, iletişim ve Covid-19 etkisiyle çıkan problemlerin evliliklerin bitmesine yol açtığına işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı evlilik istatistiklerine göre 14 il bulunan Doğu'da 2017 yılında 43 bin 196 evlilik gerçekleşti. 2018'de 41 bin 863 olan evlilik sayısı, 2019'da 40 bin 34'e, pandeminin ilk yılı olan 2020'de ise 34 bin 438'e geriledi. 2021'de bölgede evlenen çiftlerin sayısı ise 40 bin 281 olarak gerçekleştiği belirtilen TÜİK verilerine göre kaba evlilik hızı 2017'de 7,40 iken, 2021'de 6,70'lere kadar düştü. Hakkari dışındaki bölge illerinde evlilik oranları azaldı. Buna göre Erzurum'da 2017'de 6,48 olan kaba evlilik hızı 2021'de 6,20'ye, Erzincan'da 5,77'den 5,55'e, Ağrı'da 7,97'den 7,23'e, Kars'ta 6,51'den 5,82'ye, Iğdır'da 7,76'dan 6,72'ye, Ardahan'da 6,36'dan 5,97'ye, Malatya'da 6,84'den 6,74'e, Elazığ'da 7,19'dan 6,96'ya, Bingöl'de 7,42'den 6,45'e, Tunceli'de 5,40'dan 5,11'e, Van'da 7,96'dan 6,95'e, Muş'ta 7,90'dan 6,63'e, Bitlis'te 7,52'den 6,98'e düştü. Bölgede kaba evlilik hızı artan tek il Hakkari'de ise 2017'de 6,74'ten 2021'de 6,86'ya çıktı.

BOŞANMALARIN NEDENLERİ

TÜİK istatistiklerine göre Doğu'da boşanmalarda da önemli oranda artış yaşandı. 2017'de 3 bin 469 boşanma sayısı, 2018'de 4 bin 331, 2019'da 5 bin 115, 2020'de 5 bin 289, 2021'de 5 bin 951'e yükseldi. Dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkileyen pandemi, evlilik oranlarını düşürürken boşanmaları artırdı. Pandeminin etkili olduğu 2020'de boşanan çiftlerin sayısı 5 bin 289, 2021'de ise 5 bin 951'e çıktı.

Aile danışmanlığı da yapan Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü doktor öğretim üyesi Sait Yıldırım, toplumsal yaşamın her aşamasındaki değişimlerin aile yapısı ve evlilikleri de etkilediğini söyledi. Evliliklerde azalma, boşanmalarda ise artışın önemli sebepleri olduğunu belirten Yıldırım, "Evliliklerin mahiyetini yitirmesi, medya ve içeriklerinde evlilik dışı ilişkilerin popülerleştirilmesi, gösteriş unsuru ve ekonomik sorunlar, iletişim problemleri, sorumluluktan kaçınma, Covid-19 etkisiyle ortaya çıkan problemler, evliliklerin bitmesine yol açan temel faktörlerdir" dedi.

MEDYA İÇERİKLERİ ÖNEMLİ

Boşanma olaylarında medya içeriklerinin önemine dikkat çeken Yıldırım, şunları söyledi:

"Evliliklerin mahiyetini yitirmesinin evlilikle yaşanan veya hayal edilen yaşam biçimi, evlenme eylemi gerçekleşmeden de yaşanmaktadır. Bu noktada evlilik dışı ilişkilerin yaygınlaşması, evliliğin sadece resmi bir sözleşme olarak algılanmasına yol açmıştır. Medya ve içerikleri de bu süreçte oldukça önemlidir. Aldatma eylemlerinin sevimli gösterilmesi, evlilik dışı ilişkilerin yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Filmlerde bu tarz aldatma sahnelerinde aldatan erkeği sempatik bir karakterden seçerek, aldatılan kocayı da karısıyla ilgilenmeyen sert ve çirkin bir rolle tanımlandığında, o anda bilinçaltımızda aldatma eyleminden ziyade duygusal bir tutum canlanır. Böylesine bir algı, ilgisizlik veya benzeri unsurlar olması durumunda aldatmanın normal olabileceği düşüncesi zihinlerde güçlenir. Her iki cins için de bu durum geçerlidir. Aldatma vakaları, günümüzde kadın erkek fark etmeksizin çok yaygın bir şekilde görülen yasak ilişkidir. Medya bağımlılığı ise bu süreçte oldukça etkilidir. Çiftlerin birbirinden daha fazla sosyal medya uygulamalarında zaman geçirmesi ve buradan alternatif ilişkiler inşa etmesi kolaylaşmıştır. Bu durum aldatma, şiddet, cinayet ve boşanmaların artmasına yol açmıştır."

'EMPATİ KURMA ÇABALARI YETERSİZ'

Boşanmalarda önemli bir sorunun da iletişim kurma yetisinin olmayışı ve ilgisizlik olduğunu ifade eden Yıldırım, "Çiftler, problem çözme sürecinde empati kurma açısından yetersiz olduklarından birbirlerini rakip olarak görmektedirler. Bu durumda çözüm yerine rekabet odaklı bir savaş oluşmaktadır. Çiftler, başlangıçta önemsemedikleri veya çözmekten kaçındıkları problemleriyle daha sonra birikmiş bir şekilde karşılaşınca çözme konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu durumda alternatif çözüm olarak şiddet ortaya çıkmaktadır. Bu durum özellikle Covid-19 döneminde artış göstermiştir. Kapanma döneminde birlikte zaman geçirme sürecinin artmasıyla çiftler arasındaki iletişim krizleri, şiddet ve boşanmaları arttırmıştır. Gösteriş unsuru oldukça önemlidir. Günümüzde gençler, evlilik ve düğün sürecine ilişkin anne babaları veya geleneklere dair ritüelleri gericilikle itham ederek alay etmektedir. Ancak kendileri evlenme sürecine giriştiği zaman gösteriş unsuru temelinde birçok gereksiz harcama yapabilmektedir. Günümüzde gençler nişanlılığından düğüne kadar tüm özel ve mahrem an ve alanlarını sosyal medyada paylaşarak takdir ve beğeni toplama amacına girişmektedir. Yapılan harcamalar ve pahalılık, gösteriş ve şovu artıracağı için ekonomik yük oldukça fazla olmaktadır. Bu durumda düğünler günümüzde önemli bir ekonomik soruna dönüşmektedir. Zorlukla evlenen çiftler, yıllarca hiç kullanmayacağı veya sadece arada bir resmini paylaşacağı onlarca ürünle evlerini doldurmaktadır. İnsanların eşyaya sahip olduğu süreçten, eşyaların insanlara sahip olduğu ilginç bir dönemdeyiz. İnsanlar kendilerini arabası, evi, kıyafeti, marka eşyasıyla tanımlıyor. Böylesine eşya ve ürünlerin statü ve değer gördüğü bir dönemde evliliklerin kısa sürmesi şaşırtıcı değildir" diye konuştu.

'SAYGI VE İLETİŞİM'

Kendisinin aile danışmanlığı yaptığını da belirten Yıldırım, müracaat eden çiftlerde en önemli problemin saygı ve iletişim eksikliği olduğunu vurgulayarak, "Anlaşmazlık yaşayan, ayrılma aşamasında olan, birbirini seven ama çok problem yaşayan birçok çiftimize destek oluyoruz. Bu noktada en temel problemin saygı ve iletişim odağında birleştiğini görüyoruz. Çiftler, herhangi bir problemde birbirini dinlemek veya anlamak yerine haklı çıkma çabasıyla birbirlerine rakip gibi davranıyor. Evlilik, rekabet ilişkisini kaldırmayan bir kurumdur. Rekabet olan ilişkide problem çözme becerisi gelişmez. Çiftlerle konuştuğumuzda problem çözme becerilerini geliştirme sürecinde empati yapma, anlama ve dinleme, üslup ve konuşma üzerinden yola çıkarak saygı ve iletişim dilini güçlendirmeye çalışıyoruz. Problemli ilişkilere yönelik bu uygulamalarla birçok ailemizin kurtulması mümkün oldu" dedi. DHA

Yorumlar (0)
2
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 14 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 29 65
2. 1461 Trabzon FK 29 61
3. Bodrumspor 29 56
4. Silahtaroğlu Vanspor FK 29 53
5. Afjet Afyonspor 29 50
6. Sivas Belediyespor 29 50
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 29 48
8. Somaspor 29 48
9. Çorum FK 29 47
10. İnegölspor 29 44
11. Ankaraspor 29 43
12. Etimesgut Belediyespor 29 36
13. Serik Belediyespor 29 32
14. Sarıyer 29 31
15. Diyarbekirspor 29 29
16. Adıyaman FK 29 29
17. Turgutluspor 29 28
18. Ergene Velimeşespor 29 24
19. Kahramanmaraşspor 29 17
20. Niğde Anadolu FK 29 14
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 28 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Antalyaspor 29 38
12. Sivasspor 29 37
13. Gaziantep FK 28 37
14. Kasımpaşa 29 35
15. Galatasaray 28 35
16. Giresunspor 28 32
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17