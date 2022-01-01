Doğu Anadolu buz tutuyor!

Türkiye'de kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Termometrelerin eksi 27 dereceyi gösterdiği kentte dere ve nehirler buz tutarken, kentin birçok bölgesinde dev buz sarkıtları oluştu. Ev ve iş yerlerinin camlarının dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutmasının yanı sıra, dışarıya çıkan vatandaşların da yüzleri buz tuttu. İHA