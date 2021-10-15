Derecik'te trafik kazası: 5 yaralı
Hakkari'nin Derecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Bölge Haberleri 15.10.2021, 00:19
Kaynak: İHA
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