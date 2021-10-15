Derecik'te trafik kazası: 5 yaralı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bölge Haberleri 15.10.2021, 00:19
Derecik'te trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, Derecik-Şemdinli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücüyle beraber 5 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler yaşanan kaza ile ilgi inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

#hakkari #derecik
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