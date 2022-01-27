Çığ altında kalan 2 kişiden acı haber geldi
Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi’ndeki bir mezrada çığ düştü. Ekipler uzun süren çalışmalar sonucunda iki vatandaşın cansız bedenine ulaştı.
Alınan bilgilere göre, Horasan Kadıcelal Mahallesi'ne bağlı Çayanyurdu mezrasında iki kişinin üzerine çığ düştü. Erzurum merkezden çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.
Erzurum Valisi Okay Memiş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “2 saat önce çığ altında kalan vatandaşımızın olduğu ihbarını aldık. Tüm imkanlarımızla olay yerine intikal etmeye çalıştık. 30 kilometrelik yolu geçerek buraya geldik. Ancak maalesef 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaştık. İçme suyu sorunu yaşanınca bu kardeşlerimiz bölgeye gidiyorlar. Uzun zamandır dönmeyince bize ihbarda bulundu yakınları. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun” açıklamasını yaptı.
Öte yandan Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre bölgede çığ riskine işaret edilerek, "Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. İHA
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