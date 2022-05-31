Çaldıran’da 15 göçmen yakalandı
Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 organizatör ise tutuklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, 2 şahsın Ağrı ilinden Van’a gelerek göçmen kaçakçılığı yapacağı bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “29 Mayıs 2022 tarihinde Çaldıran ilçesinde D.B. ve M.B. isimli şahıslar, ülkeye yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 15 Afganistan uyruklu göçmeni sevk ve organize ettikleri esnada suçüstü yakalanmışlardır. Olay ile ilgili adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan D.B. isimli organizatör tutuklanmıştır. Yakalanan yasadışı göçmenler ise ilgili kuruma sevk edilmiştir” denildi. İHA
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