Bitlis-Van karayolunda kaza: 4 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Bitlis karayolu Sandıklı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 KH 0642 plakalı Ford marka otomobil ile 13 AAB 676 plakalı Nissan marka otomobil çarpıştı. UMKE, 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.