Bitlis'te Kaza: 5 Yaralı

Alınan bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Tatvan-Hizan karayolu Hazro Deresi mevkiinde meydana geldi. Hizan istikametinden Tatvan istikametine giden araç, virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan Devlet Hastanelerine kaldırıldı.