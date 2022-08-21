Bisiklet tutkunları Van Gölü kıyılarını temizledi

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Van Denizi Bisiklet Festivali"ne katılan bisiklet tutkunları, Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde Van Gölü kıyısında çöp topladı.

Bölge Haberleri 21.08.2022, 11:00
Bisiklet tutkunları Van Gölü kıyılarını temizledi
Bisiklet tutkunları Van Gölü kıyılarını temizledi
Bisiklet tutkunları Van Gölü kıyılarını temizledi

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Bitlis Belediyesi, Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçe belediyeleri ile Vangölü Aktivistleri Derneğinin katkılarıyla organize edilen bisiklet festivali sürüyor.

Festivale katılan doğaseverler, Tatvan ve Ahlat ilçelerinde tarihi ve turistik mekanları gezdikten sonra Van Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, yaptığı açıklamada, herkesin göle sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Bisiklet tutkunları Van Gölü kıyılarını temizledi

Doğal güzelliklerin korunmasına dikkati çekmek istediklerini belirten Özel, "Göl kıyısında bazı yerlerde kirlilik çok fazla. Bu çöpler dışarıdan gelmiyor, bizler atıyoruz. Bu konuda sesimizi duyurmak istiyoruz. Doğayı kirletmeyelim, çevremizi temiz tutalım." dedi.

Bisiklet tutkunları Van Gölü kıyılarını temizledi

Eskişehir'den gelen Güler Bozuk ise "Çok güzel bir etkinlik. Hava iyi, rota güzel. Van Gölü kıyısında olmak ayrıca mutluluk verici. Göl çevresini bisikletle dolaşıyoruz, kamp kuruyoruz, çadırlarda kalıyoruz. Bölgedeki tarihi ve doğal güzellikleri böylelikle çok daha iyi görmüş ve tanımış oluyoruz. Kirlilik doğaya ve yaşama çok büyük zarar veriyor. Gölün ve doğanın korunması ve temiz tutulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. AA

Bisiklet tutkunları Van Gölü kıyılarını temizledi

Bisiklet tutkunları Van Gölü kıyılarını temizledi

Bisiklet tutkunları Van Gölü kıyılarını temizledi

Bisiklet tutkunları Van Gölü kıyılarını temizledi

#Van Denizi Bisiklet Festivali #van denizi #van gölü
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