Başkale'de yeniden çadırlar kuruldu

Van’ın Başkale ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen selde evleri zaman gören vatandaşlar için çadır kurulumuna başlandı.

Bölge Haberleri 01.08.2021, 13:57
Başkale'de yeniden çadırlar kuruldu

Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi’nde dün öğleden sonra bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın ardından meydana gelen selde sulara kapılan boş bir minibüs ağaçlara takılarak dururken, birçok ev ise hasar gördü. Evleri yıkılanlar dün geceyi yurtlarda geçirirken, bugün sabah saatlerinde AFAD Van İl Müdürlüğü tarafından Esenyamaç İlk ve Ortaokulunun bahçesine aileler için çadır kurulumuna başlandı. Kızılay tarafından sıcak yemek dağıtımı da yapılan mahallede yaraların sarılması için ilgili kurumlar elbirliğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Van Vali Yardımcısı Turgut Gülen ve Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Esenyamaç Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Sele kapılmaktan son anda yarı baygın bir şekilde kurtarılan Kader Yurtseven’i de ziyaret eden Gülen ve Solak, talepleri değerlendirdikten sonra hasar tespit çalışmalarını da yerinde inceledi.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 02 Ağustos 2021
İmsak 03:21
Güneş 05:00
Öğle 12:18
İkindi 16:09
Akşam 19:26
Yatsı 20:58
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0