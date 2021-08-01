Başkale'de yeniden çadırlar kuruldu
Van’ın Başkale ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen selde evleri zaman gören vatandaşlar için çadır kurulumuna başlandı.
Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi’nde dün öğleden sonra bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın ardından meydana gelen selde sulara kapılan boş bir minibüs ağaçlara takılarak dururken, birçok ev ise hasar gördü. Evleri yıkılanlar dün geceyi yurtlarda geçirirken, bugün sabah saatlerinde AFAD Van İl Müdürlüğü tarafından Esenyamaç İlk ve Ortaokulunun bahçesine aileler için çadır kurulumuna başlandı. Kızılay tarafından sıcak yemek dağıtımı da yapılan mahallede yaraların sarılması için ilgili kurumlar elbirliğiyle çalışmalarını sürdürüyor.
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