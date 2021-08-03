Başkale'de selzedeler için çadırlar kuruldu
Van’ın Başkale ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor.
Esenyamaç Mahallesi’yle bağlı Onikidere mezrasında kuvvetli sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle birçok evde hasar oluştu. Yaşanan sel felaketinde onlarca hayvan telef olurken, birçok ev, ahır ve iş yeri ise hasar görmüştü. Yaşanan sel felaketinin ardından mağdur olan vatandaşlara geçici barınmalarını sağlayacakları yaşam çadırları AFAD gönüllüleri ve güvenlik korucuları tarafından kurularak teslim edildi.
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