Başkale'de selzedeler için çadırlar kuruldu

Van’ın Başkale ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Bölge Haberleri 03.08.2021, 11:39 03.08.2021, 11:52
Başkale'de selzedeler için çadırlar kuruldu

Esenyamaç Mahallesi’yle bağlı Onikidere mezrasında kuvvetli sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle birçok evde hasar oluştu. Yaşanan sel felaketinde onlarca hayvan telef olurken, birçok ev, ahır ve iş yeri ise hasar görmüştü. Yaşanan sel felaketinin ardından mağdur olan vatandaşlara geçici barınmalarını sağlayacakları yaşam çadırları AFAD gönüllüleri ve güvenlik korucuları tarafından kurularak teslim edildi.

Sel felaketi yaşanan bölgelerde AFAD ekipleri çadırların kurulmasını sağlarken, Kızılay tarafından da sıcak yemek yardımı yapılıyor. AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Sel afetinden etkilenen Esenyamaç ve Onikidere mezrasında yaşayan vatandaşlarımızın geçici barınmalarını sağlayacakları yaşam çadırları AFAD gönüllülerimiz ve güvenlik korucularımız tarafından kurularak teslim edilmiştir” denildi.

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