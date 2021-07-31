Başkale'de Faciadan Dönülmüş!

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Başkale ilçesinde bugün de etkili olan yağışlar bu kez Esenyamaç Mahallesinde hasara yol açtı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki Ak Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Başkale Kaymakamı Asım Solak Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile birlikte selin etkili olduğu Esenyamaç Mahallesine gitti.

Selin hasara yol açtığı bölgede inceleme yapan Vali Bilmez, “İki gündür ilçede farklı yerlerde etkili olan ve hasara yol açan bir sel var. İncelemeler yaptık. Meteoroloji yağışların birkaç gün daha etkili olacağını bize bildirdi bizde mahallelilerimizi uyardık. Özellikle dere yataklarından uzak duralım diye. Bugün öğlen saatlerinden Esenyamaç Mahallemizde ciddi bir selin meydana geldiğini öğrendik. Evlere zarar verdiğini öğrenir öğrenmez, birçok kurumumuzdan araçlar bölgeye sevk edildi. Çevre şehircilik ve AFAD ekipleri inceleme yaptı. Bazı evlerin kullanılmayacak halde, bazılarının da hasarlı olduğunu tespit etti. Yarın Çevre Şehircilik, AFAD, ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri detaylı bir hasar tespiti yapacak. Bu mahallenin acısı bizim acımızdır. Başkale’de selin yaralarını en kısa sürede saracağız. Evi zarar görenler için barınma yeri ayarlandı. Bakanlıklarımız da ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Bizde bütün ekiplerimizle buradayız. Bir vatandaşımız sele kapılmış. İlk müdahaleyi muhtarımız yapmış. Hastanede şu anda ve sağlık durumu iyi. Yağışlar sürecek dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle hayvanlarımızı dere yataklarında otlatmayalım” dedi.

Ak Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, selin olmasından hemen sonra bütün ekiplerin bölgeye geldiğini ve gereğinin yapılacağını ifade etti.

Muhtar Ayhan Korkmaz ise, Kaymakam Asım Solak’ın kendilerini sel konusunda uyardığını ve bu uyarılar doğrultusunda muhtar olarak camiden de anons yapıp vatandaşları bilgilendirdiğini belirterek, “Böylece büyük bir facia önlenmiş oldu. Selden hemen sonra devletimiz tüm imkanlarıyla burada oldu. Ekipler çalışmalara başladı. Allah devletimize zeval vermesin. Biz birlikte güçlüyüz” dedi.