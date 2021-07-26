Ağrı Dağı'nda kaybolan 5 dağcı kurtarıldı

Ağrı Dağı'na tırmanan Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, sisten dolayı kaybolan 4'ü yabancı 5 dağcıyı kurtardı.

Bölge Haberleri 26.07.2021, 16:28
Ağrı Dağı'nda kaybolan 5 dağcı kurtarıldı

Konuyla ilgili açıklama yapan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, 22-23 ve 24 Temmuz tarihlerinde Ağrı Dağı'na yapmış oldukları zirve tırmanışı başarı bir şekilde tamamladıklarını söyledi. 22 Temmuz'da Van'da başladığı etkinlikleri aynı gün içinde Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 metre kampına ulaşıldığını ifade eden Demez, "23 Temmuz sabahında saat 09.00'da 4 bin 200 metre kampına hareket edildi. 24 Temmuz 02.00'da 4 bin 200 kampından zirveye hareket ettik" dedi.



"Zorlu bir yolculuktu"
Yerli ve yabancı hava durumu sitelerinde Ağrı Dağı'nın açık olduğunu ifade eden Demez, "Sabaha karşı 02.00'da uyandığımızda 4 bin 200 metre kampında çok yoğun bir sis bulunuyordu. Bütün ekipler hazırlanmış ve art arda zirveye tırmanış başlamıştı. Zirveye doğru yol aldıkça sis yoğunluğunu artırıyordu. Buzul bölgesine ulaştığımızda hava çok soğuk ve sis adeta bir karanlık hal almıştı. Gruplarının beraber hareket etme kararı alındı tipi ve sis nedeniyle 'İp birliği' dediğimiz ipe bağlanıp tutunarak zirveye çıkmama kararı aldık. O şekilde zirve hareket ettik. Zirvede tipi rüzgar ve siz şiddetini daha da arttırdı göz gözü görmüyordu çok kısa bir zaman diliminde zirve fotoğrafları çekildikten sonra gruplar yine beraber inişe geçti. Buzul kısmı bitirdiğimizde biraz rahatlamış bulunuyorduk, kramponları çıkarıp artık 4 bin 200 metre kampına hareket edecektik ki o anda başka gruptan 2 dağcının kaybolduğu haberi bize ulaştı. İp birliğine girmeyen 2 dağcının sisten dolayı grubunu kaybetmiş rotadan çıkmışlardı. Haberi alınca aramızda bir tim oluşturup aramaya gidelim dedik ama maalesef diğer gruplardan destek olan olmayınca iş bize düştü. Vadi Doğa Spor Kulübü bünyesinde kurulan aynı zamanda NAS-SAR Arama Kurtarma üyelerimiz ben Ömer Demez, Ferhat Başdinç, Zeki Şahbaz ve Doğubayazıtlı Cuma Saltık ile 4 kişilik bir tim oluşturduk. Kaybolan dağcıları aramak için alana geri gittik. Sis ve tipi şiddetini daha da artırmıştı. Yol güzergahı boyunca ayak izlerini aramaya koyulduk. Iğdır tarafından Kuzey yönde bulunan buzul çatlaklarında yürüdüklerini fark ettik. Sert rüzgar nedeniyle yer yer ayak izleri kaybolmuştu. Buzul çatlaklarında adeta mekik dokumuşlardı. Defalarca buzul çatlaklarına geri gidip tekrar yukarı doğru çıkmışlardı. 2.5 saat aramadan sonra 1 dakikalık bir süre gibi havanın hafif açılma sonucu kaybolan 2 dağcı ile beraber 3 dağcının daha kaybolduğuna şahit olduk” dedi.



“Bir dakikalık sisin kalması kayıp dağcıların bulunmasına sebep oldu”
Kaybolan 2 dağcı Kuzey yamaçta bulunan buzul çatlaklarına 3 İngiliz dağcı ile karşılaştıklarını ifade eden Demez, “Dağcılar birbirleri ile karşılaşınca onlarında kaybolduğunu öğreniyorlar. 5 kişi beraber tekrar zirveye doğru hareket ediyor ve defalarca o alanda iniş çıkış yapmışlar. Yoğun sis, tipi ve sert rüzgardan dolayı yönlerini bulamamışlardı. Bir dakikadan daha az biz zaman diliminde aniden hava açıldı karşılıklı birbirimizi gördük. Biz Kuzey yamacı sırtındaydık onlar da zirveye yakın yamaçtaydılar. Birbirimizi görünce bize doğru hızla koşmaya başladılar. Tekrar sis tipi başladı. Buzulu bitirip karaya indiğimizde sevinçten adeta ağlıyordu herkes. Zorlu bir arama kurtarma sonucunda dağcıları sağ salim bulup getirmek bizi sevince boğmuştu. Beraber 4 bin 200 metre kampına indik. Gün boyunca Ağrı Dağı zirvesi hiç açılmadı, tipi ve rüzgar devam etti. Ağrı Dağı ve doğa bilgisi için Cuma Saltık'a çok teşekkür ederiz. Gerçekten Ağrı Dağı'nı çok iyi biliyor. Yoğun sis, tipi ve rüzgara rağmen adeta dağı avucu gibi biliyordu. Biz GPS kodlarını kullanırken Cuma Saltık ise Ağrı Dağı zirvesini adata ezberlemişti. Bu zirveyi de kazasız bitirdiğimiz için çok mutluyuz ” şeklinde konuştu.

#ağrı dağı #Vadi Doğa Sporları Kulübü
Yorumlar (2)
Tufan Yağma 1 gün önce
Vadi Doğa Derneği'ne teşekkürler
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ONELY 10 saat önce
Vadi Doğa Spor Kulübünü ve Arama Kurtarma ekibini canı gönülden tebrik ediyorum. İnsan hayatını kurtarmak kadar kutsal bir görev olamaz..
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