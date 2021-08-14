AFAD: Yaşanan sellerde 44 kişi hayatını kaybetti
AFAD tarafından yapılan açıklamada: "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 36, Sinop’ta 7 ve Bartın’da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." denildi.
Bölge Haberleri 14.08.2021, 13:38 14.08.2021, 13:50
Van'da ne yapılmalı 7 saat önce
♤ Şamran, Akköprü, Kurubaş ve diğer küçük- büyük bütün dere ve kanallar, arklar ve oluklar bir tek çöp, bir tek çakıl kalmayacak şekilde temizlenmeli. ♤ Dere ve kanalların duvarları tahkim edilmeli ve yükseltilmeli, hepsinin kenarlarına korkuluklar takılmalı. ♤ Şehrin bütün yollarında, bütün sokaklarında, bütün mahallelerinde yağmur suyu kanalları olmalı, mazgallar olmalı. ♤ Bütün cadde ve sokakların sağında ve solunda küçük yağışlar için oluklar da yapılmalı. ♤ Dere ve kanal kenarlarında ev, işyeri ve yapılar tek tek tespit edilip olası sel ve taşkınlar için şimdiden önlemler alınmalı, çözümler bulunmalı. ♤ Dere yataklarındaki yapılar kesinlikle yukarılara alınmalı, dere yatakları boşaltılmalı. ♤ Çarşılarda yüzlerce işyerinin su altında kalmaması için yollarda gerekli yağmur suyu kanalları, oluklar ve yağmur basmanı yapılmalı. ♤ Şehrin acilen " Sel ve Taşkın Eylem Planı" hazırlanmalı. ♤ DSİ, VBB ve merkez ilçe belediyeleri şehrin her yerinde afet öncesi hazırlıkları yapmalı, canlar gitmeden ve ciddi maddi kayıplar olmadan gereken çalışmalar yapılmalı. ♤ Düz köprüler yerine kanal ve derelerde yaya köprüleri kemer köprüler şeklinde yapılmalı. Mevcut araç ve yaya köprüleri kontrol edilip güçlendirilmeli. ♤ Iklim krizinin beraberinde getireceği her türlü afet için hazırlıklar yapılmalı.♤ Her mahalle muhtarı kendi mahsllesinin her ihtiyacını yazılı ve sözlü olarak kurumlara bildirmeli. ♤ Bütün vatandaşlar duyarlı olmalı, hazırlıklı olmalı, eksik ve ihtiyaçları kurumlara bildirmeli.
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