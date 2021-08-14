banner135

AFAD: Yaşanan sellerde 44 kişi hayatını kaybetti

AFAD tarafından yapılan açıklamada: "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 36, Sinop’ta 7 ve Bartın’da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." denildi.

Bölge Haberleri 14.08.2021, 13:38 14.08.2021, 13:50
AFAD: Yaşanan sellerde 44 kişi hayatını kaybetti

AFAD yaptığı açıklamada "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 36, Sinop’ta 7 ve Bartın’da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da yürütülenarama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır." dedi.

Yorumlar (1)
Van'da ne yapılmalı 7 saat önce
♤ Şamran, Akköprü, Kurubaş ve diğer küçük- büyük bütün dere ve kanallar, arklar ve oluklar bir tek çöp, bir tek çakıl kalmayacak şekilde temizlenmeli. ♤ Dere ve kanalların duvarları tahkim edilmeli ve yükseltilmeli, hepsinin kenarlarına korkuluklar takılmalı. ♤ Şehrin bütün yollarında, bütün sokaklarında, bütün mahallelerinde yağmur suyu kanalları olmalı, mazgallar olmalı. ♤ Bütün cadde ve sokakların sağında ve solunda küçük yağışlar için oluklar da yapılmalı. ♤ Dere ve kanal kenarlarında ev, işyeri ve yapılar tek tek tespit edilip olası sel ve taşkınlar için şimdiden önlemler alınmalı, çözümler bulunmalı. ♤ Dere yataklarındaki yapılar kesinlikle yukarılara alınmalı, dere yatakları boşaltılmalı. ♤ Çarşılarda yüzlerce işyerinin su altında kalmaması için yollarda gerekli yağmur suyu kanalları, oluklar ve yağmur basmanı yapılmalı. ♤ Şehrin acilen " Sel ve Taşkın Eylem Planı" hazırlanmalı. ♤ DSİ, VBB ve merkez ilçe belediyeleri şehrin her yerinde afet öncesi hazırlıkları yapmalı, canlar gitmeden ve ciddi maddi kayıplar olmadan gereken çalışmalar yapılmalı. ♤ Düz köprüler yerine kanal ve derelerde yaya köprüleri kemer köprüler şeklinde yapılmalı. Mevcut araç ve yaya köprüleri kontrol edilip güçlendirilmeli. ♤ Iklim krizinin beraberinde getireceği her türlü afet için hazırlıklar yapılmalı.♤ Her mahalle muhtarı kendi mahsllesinin her ihtiyacını yazılı ve sözlü olarak kurumlara bildirmeli. ♤ Bütün vatandaşlar duyarlı olmalı, hazırlıklı olmalı, eksik ve ihtiyaçları kurumlara bildirmeli.
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 14 Ağustos 2021
İmsak 03:35
Güneş 05:09
Öğle 12:17
İkindi 16:05
Akşam 19:15
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 1 3
2. Adana Demirspor 0 0
3. Alanyaspor 0 0
4. Altay 0 0
5. Antalyaspor 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Sivasspor 0 0
18. Trabzonspor 0 0
19. Malatyaspor 0 0
20. Rizespor 1 0
Takımlar O P
1. Eyüpspor 1 3
2. Adanaspor 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Ankara Keçiörengücü 0 0
5. Ankaragücü 0 0
6. Erzurumspor 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Denizlispor 0 0
12. Kocaelispor 0 0
13. Manisa FK 0 0
14. Menemenspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
19. Gençlerbirliği 1 0
Takımlar O P
1. M. United 1 3
2. Chelsea 1 3
3. Everton 1 3
4. Brentford 1 3
5. Watford 1 3
6. Brighton 1 3
7. Leicester City 1 3
8. Liverpool 0 0
9. Man City 0 0
10. Newcastle 0 0
11. Norwich City 0 0
12. Tottenham 0 0
13. West Ham 0 0
14. Aston Villa 1 0
15. Burnley 1 0
16. Wolverhampton 1 0
17. Southampton 1 0
18. Arsenal 1 0
19. Crystal Palace 1 0
20. Leeds United 1 0