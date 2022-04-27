Abdülhamid Han'ın projesini hayata geçiren Vanlı iş insanı Mehmet Said Eşme

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün mega projeleri arasında yer alan ve Vanlı müteahhit M. Said Eşme’nin yükleniciliğini yaptığı Apa-Hotamış 1,2,3 Sulamaları'nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bölge Haberleri 27.04.2022, 07:08 27.04.2022, 01:14
Abdülhamid Han'ın projesini hayata geçiren Vanlı iş insanı Mehmet Said Eşme

Öner Değer - WanHaber ÖZEL

II. Abdulhamid’in Tarımsal Kalkınma Hamlesi olan ve projesini bizzat çizdirdiği Konya Ovası sulama projeleri, yüz yıllar aradan sonra hayata geçiriliyor. Yükleniciliğini Vanlı iş insanı Mehmet Said Eşme’nin yaptığı Apa-Hotamış 1,2,3 Sulamaları işinin 2023 yılında tamamlanması ve 2026 yılına kadar işletilmesi hedefleniyor.

Konya Ovası’nın bereketli topraklarını modern sulama sistemleri ile donatmak için geceli gündüzlü çalışan başarılı iş insanı Mehmet Said Eşme, Avrupa’nın en büyük park yapım işi olan ve Türkiye’nin ilk millet bahçesini (Kayaşehir Millet Bahçesi) tamamlayarak adını Türkiye’ye duyurmuştu.

Apa-Hotamış 1,2,3 Sulamaları ile 740 km uzunluğunda sulama hattı inşa edilecek proje kapsamında 13 yerleşim yerinde 331 bin 930 dekar tarım arazisi modern sulama şebekesine kavuşacak. Tamamlanan kısımlarının hemen hizmete alınması planlanan proje kapsamında AHİ kanalından 8 adet ayrı priz yapısı ile su alan Apa Hotamış 1,2,3 sulamalarında 2020 yılı içerisinde Y3 hattında çalışmalar başlamıştı.

Yüzyılın projesi olarak lanse edilen projede 2020 yılı içerisinde 10 bin 500 metre CTP boru döşenmiş, 500 adet sanat yapısı (hidrant, hat kapama, vantuz, dirsek, yol geçişi) ve filtre yapısı imalatları tamamlanmış, 2021 yılı içerisinde Y3 ve Y4 hatlarında toplam 31 bin 648 metre CTP ile 41 bin metre PE100 borusu döşenmişti.

2020 Haziran ayında başlayan çalışmaların 2023 yılı içinde tamamlanmasını planladıklarını belirten müteahhit Mehmet Said Eşme; “Abdulhamid Han’ın projesini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle hayata geçiriyor olmaktan son derece mutluyuz. Yıllık ülke ekonomisine 65 Milyon TL kar bırakacak bu yatırımda 7 bin kişiye de iş imkânı sağlanacak. Projenin 72 bin 650 dekar alanındaki alanın inşasını tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. “Sulamada Modernizasyon” konusunda başarılı işlere imza atan ve geceli gündüzlü çalışan ekibim ile birlikte bu mega projeyi 2023 yılında tamamlayıp 2026 yılına kadar işletmesini yapacağız. Her konuda desteklerini esirgemeyen Vahit Kirişçi’ye ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız’a, DSİ 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekiciye’ de ayrıca teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

#Mehmet Said Eşme #Said Eşme
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