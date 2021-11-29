20 Gündür kayıp olan gencin cansız bedeni Van Gölü'nde bulundu
Bitlis’in Ahlat ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki Kur’an kursu öğrencisi İshak Çağlayan’ın 20 gün sonra cansız bedeni bulundu.
Bingöl’den gelip Ahlat ilçesinde, Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimi alan İshak Çağlayan’dan 9 Kasım günü gece 23.00 sularında sonra haber alınamadı. Eğitim aldığı Ahlat Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu’ndan izinsiz olarak ayrılan Çağlayan’ın 20 gün sonra cansız bedeni ilçenin Van Gölü sahilinde kıyıya yakın bir yerde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çağlayan’ın cansız bedeni Ahlat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İHA
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