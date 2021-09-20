163 Gündür Van'da yaşam mücadelesi veren kadın yaşamını yitirdi
Iğdır’da 10 Nisan günü yıldırım isabet eden ve hastanelik olan 3 çocuk annesi Zeynep Altan, 163 gün sonra hayat mücadelesini kaybetti.
Bölge Haberleri 20.09.2021, 15:43
Kaynak: İHA
Fenerbahçe-Giresunspor maçı ne zaman? Fenerbahçe-Giresunspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlıyor?
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