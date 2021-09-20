163 Gündür Van'da yaşam mücadelesi veren kadın yaşamını yitirdi

Iğdır’da 10 Nisan günü yıldırım isabet eden ve hastanelik olan 3 çocuk annesi Zeynep Altan, 163 gün sonra hayat mücadelesini kaybetti.

Bölge Haberleri 20.09.2021, 15:43
163 Gündür Van'da yaşam mücadelesi veren kadın yaşamını yitirdi

10 Nisan’da Küllük köyünde bahçede çalışırken aniden bastıran yağmurdan korunmak isteyen Zeynep Altan, ceviz ağacının altına sığındı. Bu sırada yıldırım isabet eden Altan, hastanelik oldu. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk müdahalesi burada yapılan Altan, sağlık durumunun kritik olmasından dolayı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Altan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 163 gün sonra hayat mücadelesini kaybetti. Zeynep Altan’ın cenazesinin yarın köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yorumlar (0)
21°
az bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2021
İmsak 04:23
Güneş 05:45
Öğle 12:05
İkindi 15:32
Akşam 18:15
Yatsı 19:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivas Belediyespor 3 9
2. Bodrumspor 3 9
3. Ankaraspor 3 7
4. Hekimoğlu Trabzon 3 7
5. Silahtaroğlu Vanspor FK 3 7
6. Somaspor 3 7
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 3 7
8. Etimesgut Belediyespor 3 6
9. Çorum FK 3 5
10. Sakaryaspor 3 5
11. Sarıyer 3 4
12. Serik Belediyespor 3 3
13. Afjet Afyonspor 3 2
14. İnegölspor 3 2
15. Diyarbekirspor 3 1
16. Ergene Velimeşespor 3 1
17. Turgutluspor 3 0
18. Adıyaman 1954 Spor 3 0
19. Kahramanmaraşspor 3 0
20. Niğde Anadolu FK 3 0
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0