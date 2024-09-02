Bitlis'te şarbon paniği yaşanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 26 Ağustos 2024 tarihinde, Güroymak ilçesinin Yamaç Mahallesi'nde birkaç hayvandan alınan kan örneğinde şarbon hastalığı tespit edildi.

Durumun basına yansımasıyla Güroymak Kaymakamlığı, resmi sosyal medya hesabından bir açıklama metni paylaştı.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"5996 sayılı Veteriner Hizmetler, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği Güroymak İlçe Zabıtası Komisyonu Kaymakam Mehmet Zahid Uzun başkanlığında 27.08.2024 günü toplanarak şarbon hastalığına karşı koruma ve mücadele kararları alınmıştır.

BAZI BÖLGELER KARATİNA ALTINA ALINDI

Pozitif çıkan sonuçlar üzerine bölgede hızla harekete geçilerek gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Karantina altına alınan bölgeler arasında Yamaç, Üzümveren, Budaklı, Sütderesi, Saklı, Değirmenköy köyleri ile Günkırı beldesi ve beldeye bağlı tüm merkez mahalleler yer alıyor.

Bu mahallelerde hayvan giriş ve çıkışları tamamen yasaklanırken, ilçe genelinde şarbonun insana bulaşma riskini ortadan kaldırmak amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğünce geniş çaplı aşılama çalışmaları başlatıldı.

Karantina 15 kilometrelik bir çap içinde yer alan tüm bölgelerde uygulanacak ve hastalığın yayılma riski tamamen bertaraf edilene kadar çalışmalar devam edilecektir."

HAYVANLARI TELEF OLDU

Güroymak ilçesinin Günkırı beldesinde bir hayvanın telef olması ve Değirmen köyünde şarbon hastalığının tespit edilmesi üzerine belde ve köy karantina altına alındı.

İlçede faaliyet gösteren veteriner ekipleri 6 noktada aşılama çalışmalarına başladı. Günkırı beldesinde bir vatandaşın hayvanının telef olması ve Değirmen köyünde hastalıklı hayvanların tespit edilmesi üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından numune alındı.

15 GÜN BOYUNCA KARANTİNADA OLACAKLAR

Alınan numune Elazığ Veteriner Araştırma Kontrol Merkezi Laboratuvarına gönderilerek yapılan testin pozitif çıkması nedeniyle Günkırı beldesi ve Değirmen köyü karantinaya alındı.

Şarbon hastalığının yayılmasının önlenmesi için köy ve beldenin, 15 gün boyunca karantinada kalması kararlaştırıldı.