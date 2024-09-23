Bitlis'te bulunan göller, dağlar ve ormanlık alanlar, farklı kuş türlerinin yaşamını sürdürdüğü alanlar olurken, bu ekolojik zenginlik kuş gözlemi ve doğa fotoğrafçılığı içinde fırsatlar sunuyor. Van Gölü Havzası’ndaki sulak alanlar, Nemrut Krater Gölü ve İron Sazlığı hem göçmen hem de yerel su kuşları için değerli yaşam alanları sunmaktadır.

Bünyesinde birçok göl, sulak alan, bataklık ve sazlık barındıran Bitlis, kuşların göç yollarında önemli bir durak noktası olarak önemini koruyor. Bu nedenle, burada çeşitli yırtıcı kuşlar, balıkçıllar, ötücü kuşlar ve su kuşları gibi birçok kuş türünü gözlemleme şansı elde edilebilmektedir.

Doğa ve uzay gözlemcisi Dr. Cihan Önen, doğaseverler için Bitlis'in sunduğu çeşitlilik ve güzelliklerle öne çıktığını belirtti. Bataklık ve sulak alanlarda göçmen kuşların görüntüsünün göz kamaştırıcı, seslerinin ise huzur verici olduğunu ifade eden Önen, “Son birkaç ayda ebabil kuşları, balıkçıl kuşlar, su tavukları, leyleklerin yanı sıra baykuşlar, kartallar, doğanlar ve şahinler gibi birçok yırtıcı kuş türünü gözlemleme fırsatı bulduk.

Bitlis, bu zengin biyolojik çeşitliliği ile doğaseverler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Göç başlamadan önce bu canlılar gözlemlenebilir. Bitlis'te irili ufaklı pek çok göl var. Aynı zamanda sazlık ve sulak alanları da bünyesinde barındırıyor. Bu açıdan kuşlar ve yaban hayatı için oldukça ideal bir yer. Bizlerde bu görüntüleri kaçırmamak için saatlerce objektiflerimizin başında durarak doğaseverler olarak görüntü almaya çalışıyoruz” diye konuştu.