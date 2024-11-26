ABD'de Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından üst üste rekorlar kıran Bitcoin, 99 bin 500 dolar seviyesine kadar çıkmıştı.

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin artan satış baskısıyla gerilemeye başladı.

Gerilemesini bugün de sürdüren Bitcoin, günün başlangıcında 94 bin 270 dolara kadar indi.

BITCOIN 94 BİN 775,5 DOLAR

Bitcoin, günün devamında ise 94 bin 775,5 dolara çıktı.

KÂR REALİZASYONU

Para birimi rekor kırdıktan sonra 100 bin dolara çıkması beklenirken elinde Bitcoin bulunduranların kâr etmek için satışa yönelmesinin sarsıntısını yaşıyor.

YATIRIMCI RİSKTEN KAÇIYOR

Trump’ın Çin’den ithal edilen ürünlere ek gümrük vergisi uygulama ve Meksika ile Kanada’dan gelen ürünlere yüzde 25 oranında vergi getirme planları, küresel piyasalarda endişeye neden oldu. Bu durum, yatırımcıların riskten kaçış eğilimi sergilemesine yol açtı.