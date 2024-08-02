Ekonomideki Yavaşlama: ABD'de açıklanan işsizlik ve istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, ekonomik büyümenin yavaşladığına işaret ediyor. Bu durum, yatırım varlıklarının (hisse senetleri, kripto paralar vb.) fiyatlarında baskı yaratıyor.

Faiz Oranları ve Fed Baskısı: Uzmanlar, Fed'in faiz artırımlarında geç kaldığını ve bu nedenle resesyon tehlikesinin baş gösterdiğini belirtiyor. Yüksek faiz oranları, Bitcoin başta olmak üzere riskli varlıklar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Genel Piyasa Hareketi: Bitcoin fiyatları, genel olarak hisse senedi piyasalarındaki düşüşlerden etkileniyor. Özellikle teknoloji hisselerindeki değer kayıpları, Bitcoin üzerinde de negatif etki yaratıyor.

Sonuç olarak, ekonomideki zayıflama, parasal politikalardaki belirsizlikler ve genel piyasa hareketi, Bitcoin'in düşüş trendine girmesine neden oluyor. Kısa vadede bu faktörlerin etkisinin devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi