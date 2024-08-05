Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) artışıyla sigaraya yapılan zamlara yenisi eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Philip Morris (PM) sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

Dündar, paylaşımında "Hayırlı olsun PM sigara gurubuna zam geldi. Paket başı 5 lira" ifadelerini kullandı.

Hayırlı olsun pm sigara gurubuna #ZamGeldi paket başı 5 ₺ pic.twitter.com/KK0BqJNIXU — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) August 5, 2024

EN PAHALI SİGARA 77 TL OLDU

Sigara grubunun en pahalı sigarası 77 TL; en ucuzu ise 69 lira oldu.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da, PM sigara grubu zammının 4 TL olduğunu belirterek "Yılbaşında bir paket sigara 100 TL olur bu gidişle" diye yazdı.

NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

Zamlı sigara fiyatları bugünden itibaren (5 Ağustos) geçerli olacak.