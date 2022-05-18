WhatsApp'tan yeni kaçış özelliği: Sessizce ayrılmanız mümkün
WhatsApp'a gelecek yeni güncellemeyle, gruplardan kimse görmeden sessizce ayrılmanız mümkün olacak.
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen gün yeni özellikleriyle karşımıza çıkıyor.
WhatsApp, uzun süredir test ettiği “Topluluklar” altyapısını resmi olarak tanıttı. Yeni tanıtımın ardından, uygulamada bazı değişiklikler olacak.
WhatsApp gruplarından sessizce çıkış imkanı
WhatsApp'ta gruplar oldukça sık kullanılsa da bazen kullanıcılar istemedikleri sohbetlere maruz bırakılıyor. Gruptan çıkan kullanıcılar ise "ayrıldı" bildirimiyle diğer kullanıcılar tarafından görülebiliyor.
WhatsApp, geliştirdiği yeni özellikle gruptan ayrılanları sadece yöneticilerin görmesine izin verecek. Grup yöneticisi olmayanlar, gruptan çıkanları göremeyecek.
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