Whatsapp'tan tartışmaları bitiren özellik!

Mesajlaşma uygulaması dendiği zaman akla ilk gelen uygulamalardan olan WhatsApp, şimdilerde yeni bir özellikler üzerinde çalışıyor.

"Bir kez görüntüle" veya "süreli mesaj" özelliği kullanılarak gönderilen mesajlarda ekran görüntüsünü almayı yasaklayacak olan WhatsApp, şimdi de silinen mesajları geri getirmenin önünü açıyor.

WhatsApp'ta silinen mesajı geri getirme dönemi

Google Play Store'da bulunan WhatsApp Beta 2.22.18.13 sürümünde, WhatsApp'ın artık yanlışlıkla silinen mesajları geri yüklemek için kullanılabilecek bir geri alma imkanı sağladığı ortaya çıktı.

Yanlışlıkla silinen bir mesajın altında bundan sonra bir geri al düğmesi bulunacak. Fakat silinen mesajı kurtarabilmek için yalnızca birkaç saniyelik zamanınız bulunuyor. Yeni gelecek olan bu özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil.

Bir başka güncelleme: Gruplardan sessizce ayrılma

WhatsApp son olarak mesajı karşı taraftan silme süresini 60 saate yükseltmişti. Yeni gelecek olan güncellemeye göre gruplardan habersiz şekilde çıkmak mümkün olacak ve tek seferlik görüntülenecek şekilde gönderilen fotoğrafların ekran görüntüsü almanın önüne geçilecek. Bu güncelleme hayata geçerse buna en çok, mecburi olarak katıldıkları aile & akraba gruplarından ayıp olmasın diye ayrılamayan gençler sevinecek.

Güvenlik kuralları için katı kurallar getiren WhatsApp sadece bir kere görüntülenecek mesajlar özelliğini geliştirmişti.

Fakat bu uygulamanın da bir güvenlik açığı bulunuyordu. Siz karşınızdakine tek sefer görmesi için fotoğraf atsanız bile sistem ekran görüntüsü almayı engelleyemiyordu. Bu da amacın dışına çıkmak anlamına geliyordu.

Yakında yapılacak geliştirmeyle tek seferlik mesajlar açıldığında telefonun ekran görüntüsü alma özelliği devre dışı kalacak.

Dünya genelinde kullanılan WhatsApp geçtiğimiz yıllarda gönderilen mesajların silinebilmesine imkan tanımıştı. Şirket bu özelliği daha da geliştirdi.

Son güncellemelere göre gönderilen bir mesaj silmek için 60 saate sahip olacaksınız.

WhatsApp Android 2.22.16.3 sürümü ile birlikte durum güncellemesinde sesli mesaj seçeneğini de ekleyecek.

Kullanıcılar fotoğraf ve videolara ek olarak sesli notlar da paylaşabilecekler. WhatsApp bu özelliğin adını “voice status” olarak belirledi.

Görüntülerde durum sayfasının alt tarafında artık bir mikrofon simgesi bulunuyor ve kullanıcılar bu düğmeye basarak sesli notlarını kaydedip diğer WhatsApp kullanıcıları ile paylaşabiliyorlar.

Mikrofonun altında, alışılageldik metin, fotoğraf, video paylaşma seçenekleri yer alıyor.

Whatsapp, sesli durum bildirimlerini uçtan uca şifreleyecek ve sadece seçilen kişilere gösterecek.

internethaber