WhatsApp'ta ücretli abonelik dönemi resmen başlıyor! İşte aylık ücreti

Dünyanın en çok kullanılan ve indirilen anlık mesajlaşma ve konuşma uygulaması WhatsApp 14 Mayıs tarihinden itibaren abonelik özelliğini başlatıyor. WhatsApp'ın daha önce abonelik sistemi üzerinde çalışıldığı bilinirken 14 Mayıs itibarıyla tüm kullanıcıların abonelik özelliğinden faydalanabileceği ortaya çıktı.

WHATSAPP ABONELİK SİSTEMİ 14 MAYIS'TA BAŞLIYOR

2014 yılında eski ismi Facebook yeni ismi Meta tarafından satın alınan ve her geçen gün geliştirilmeye devam edilen WhatsApp abonelik sistemini 14 Mayıs itibarıyla resmen başlatıyor. Donanımhaber'in aktardığı bilgilere göre; ücretli aboneliğin aylık ortalama 1 Dolar ya da yıllık 10 dolar olacağı tahmin ediliyor.

BAZI ÖZELLİKLER ABONELER ÖZEL OLABİLİR

Ücretli aboneliği tercih etmenizle birlikte, WhatsApp uygulamasını aynı anda birkaç mobil cihazda, tek bir hesapla kullanmanız mümkün olacak. Başka bir deyişle, veri senkronizasyonu ve kendi rahatınız için para ödemeniz gerekecek. Bu da işletmeler için işlerini kolaylaştırmak adına cazip bir seçenek olabilir. Ardından da zaman içinde, uygulamadaki yeni işlevlerin ve özelliklerin yalnızca ücretli aboneler tarafından kullanılabilir hale getirilebileceği belirtiliyor.

WhatsApp'ın popülaritesi göz önüne alındığında, şirketin yalnızca ücretli abonelere, yazılımın ücretsiz sürümünde bulunmayan özellikler sunarak her yıl milyarlarca dolar kazanabilmesi çok da zor görünmüyor.

AKŞAM