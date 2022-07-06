WhatsApp, 'Herkesten Sil' süresini uzatıyor

WhatsApp uygulamasına sürekli olarak yeni özellikler ekleyen geliştirici ekip, mesajlara emoji ile tepki verilmesini sağlayan özelliği geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı.

Meta bünyesinde yer alan uygulama, şimdi de gönderilen bir mesajın herkesten silinmesini sağlayan "Herkesten Sil" özelliğini uzatmak için kolları sıvadı.

Yakında sunulması beklenen WhatsApp güncellemesi ile, yanlışlıkla gönderilmiş olan mesajları herkesten silmek için kullanıcılar daha fazla süreye sahip olacak.

2017 yılında kullanıma sunulan Herkesten Sil özelliği, çok sınırlı bir süreyi destekliyordu. Bu süre daha sonra 1 güne kadar çıkarıldı.

Süre 2 güne çıkıyor

Şimdi ise WhatsApp, söz konusu süreyi 2 gün 12 saate çıkaracak. Kısacası kullanıcıların, gönderikleri mesajı herkesten silmeleri için 2 gün 12 saat vakitleri olacak.

Ayrıca, WhatsApp grup yöneticileri de gruptaki herhangi birinden gelen mesajları silebilecek.

Telegram, kullanıcıların mesajlarını gönderdikten sonraki 48 saat içinde silmelerine izin veriyor. WhatsApp ise bu süreye 12 saat daha ekledi.

WhatsApp'taki güncellenen Herkesten Sil özelliği, şu anda 2.22.15.8 beta sürümünde sunuluyor.