Web Site Kurma

Web sitesi kurma, konusunda herhangi bir deneyime sahip olmadan web sitesi kurabilirsiniz. İnternet sitesi kurmak için iki yöntem kullanabilir.

BİLİM VE TEKNOLOJİ 17.01.2023, 16:20
Web Site Kurma

Web sitesi kurma, konusunda herhangi bir deneyime sahip olmadan web sitesi kurabilirsiniz. İnternet sitesi kurmak için iki yöntem kullanabilir.

  1. Hiçbir deneyim ve teknik alt yapıya sahip olmadan, herkesin bir web sitesi oluşturmasını sağlayan site oluşturucuları ile yapılabilir.
  2. Teknik alt yapıya sahip olanlar WordPress kullanarak web sitesi kurabilir.

Site Oluşturucuları İle Web Sitesi Kurma

Site oluşturucular sitenin düzen, tarz ve renklerine kadar belirlemiş kalıplar içerir. Sizin yapmanız gereken tasarlanmış şablonlar arasından bir seçim yapmaktır. Seçim yaptıktan sonra şablonlara içerik ve görseller eklenerek işlem sonlandırılır. Bazı oluşturucular içlerinden seçim yapılabilecek uygulamalarda sunar. Bu uygulamalar sayesinde siteye işlevsellik ekler ve daha fonksiyonel olması sağlanır. Randevu alma, haber bülteni gibi daha birçok özelliği ücretsiz ekleyebilirsiniz. Çoğu oluşturucu site, tamamen ücretsiz ya da ücretsiz deneme imkanları sağlamaktadır. En iyi site oluşturucuları sayfasından kendinize uygun siteyi seçebilirsiniz.

Site oluşturucular ile Web sitesi kurma;

  1. Öncelikle oluşturacağınız sitenin türüne karar vermelisiniz.
  2. İstediğiniz web siteyi yapabileceğiniz site oluşturucuya karar verin.
  3. Oluşturucu siteler hakkında fikir sahibi olmak için ücretsiz planlar seçin.
  4. Web sitesi kurulumuna başlarken bir şablon seçin.
  5. Şablonunuzu kendinize göre özelleştirin. (Renk seçimi vs.)
  6. Özelleştirme sonrası içeriklerinizi yerleştirebilirsiniz. (Metin ekleme, görüntü ekleme gibi)
  7. Uygulama ekleme yapılabilir. (Sadece WİX oluşturucusunda bu özellik mevcuttur)
  8. Bir alan adı seçmelisiniz.
  9. Web sitenizi görüntüleyip yayınlayabilirsiniz.

Bu adımları gerçekleştirirken site oluşturucuları ile ilgili kısaca şunları söyleyebiliriz. SITE123 ve Weebly site oluşturucuların kullanımı oldukça pratik ve kolaydır. Fakat WİX site oluşturucusunun kullanılmasını daha çok tavsiye edebilirim. Sebebi ise diğer ikisi kadar kolay olmasa da diğer oluşturucu sitelerine göre daha fazla özellik sunar ve ayrıca sitenize uygulama ekleme avantajı sağlar. kurma.website sitemizden kurmak istediğiniz site ile ilgili daha fazla ayrıntıya sahip olabilirsiniz.

WordPress Kullanılarak Web Sitesi Kurma

Web sitesi kurma seçeneklerinden biride WordPress ağ hosting planı ile yapılır. Eğer web site kurulumunu biraz daha az maliyet ile yerine getirmek istiyorsanız ve oluşturacağınız site biraz daha teknik ağırlıklı bir site olacak ise WordPress tam bu özelliklere uygun bir tercih olacaktır. Bu anlamda yeteri kadar esneklik sunan bir programdır.

WordPress'in iki sürümü vardır. Basitleştirilmiş olan ve kendi sürümü olarak adlandırabiliriz. Kendi hostu olan WordPress sürümünden bahsedelim. WordPress'in kullanımı basit ve kolay değildir, ancak başarılamayacak düzeyde zor ve karmaşıkta değildir. Aynı zamanda ücretsiz kullanabileceğiniz şablonlar ve eklentiler sayesinde web sitenizi özelleştirme konusunda inanılmaz seçenekler sunar. WordPress'in Türkçe olarak kullanılabilmesi işinizi daha da kolaylaştıracaktır.

WordPress ile site kurma adımları;

  1. Öncelikle Hosting planına karar verme ve seçme yapılarak işe başlanır.
  2. Alan adına karar verip seçme yapılmalıdır.
  3. WordPress yüklemeyi sağlamak için tek tıklama işlemi ile yapan yükleyiciyi kullanın
  4. Hosting panelinden WordPress'e erişin ve WordPress üzerinden işlemlere başlayın.
  5. WordPres'ten tema seçin.
  6. İstediğiniz eklentileri temalara ekleyin
  7. Web sitesi için dinamik anlam ifade eden gönderilerden ilk gönderinizi oluşturun.
  8. Web sitenizi yayınlayabilirsiniz.

Web site kurma işlemleri karmaşık görünse de zaman ayırarak kendi sitenizi kurabilirsiniz.

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