Vanlı genç güneş enerjili araç tasarladı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden iş gereği Van’a yerleşen İlhami Değer isimli şehit yakını, artan yakıt fiyatları dolayısıyla kendi aracını tasarlamayı başardı. Değer’in geri dönüşüm malzemesiyle tasarladığı güneş enerjili aracı görenlerin büyük ilgisini çekiyor. Saatte 45 kilometre hız yapan ve güneşli günde 200 kilometre yol kat eden araç, yakıttan tasarruf sağlıyor.

“Kendi imkanlarımla tasarladım”

İHA muhabirine konuşan şehit yakını İlhami Değer, geçici güvenlik korucusu olan kardeşi ve abisinin şehit olduğunu anımsattı. Daha önce Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ikamet ettiklerini ve ardından Van’a yerleştiklerini ifade eden Değer, 15 Temmuz’da düzenlenen bir etkinliğe katıldığını ve orada il protokolünün aracına ilgi duyduğunu söyledi.

Aracı götürdüğü etkinlikte özellikle Van Valisi Ozan Balcı’nın araca ilgi duyduğunu dile getiren Değer, “Güneş enerjisiyle çalışan aracı tamamen kendi imkanlarımla tasarladım. Her bir parçasını bir yerden temin ettim. Araç, enerjisini güneşten alıyor. Gündüz ve akşamları ortalama 130 kilometre gidebiliyor. Ancak gündüz güneş gördüğü sürece 200 kilometreye kadar da gidebiliyor” dedi.

“Saatte 45 kilometre hız yapabiliyor”

Artan yakıt fiyatlarından dolayı bu fikri hayata geçirdiğine dikkat çeken Değer, “Daha önce böyle deneyimlerim vardı. Bu kez daha güzel bir şey tasarlamaya çalıştım. Sac malzemesinden yapmaya çalıştım. Sac malzemesi olduğu için tasarımı çok da istediğim gibi olmadı. Görenlerin dikkatini çekiyor ve fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Gülenler de oluyor. Ayrıca yakıtı yok ve saatte 45 kilometre hız yapabiliyor” şeklinde konuştu.iha