Van'ın ilk dijital oyun tasarım atölyesi kuruldu

Van’ın ilk dijital oyun tasarımı atölyesi Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) kuruldu.

BİLİM VE TEKNOLOJİ 31.01.2023, 11:28
Van'ın ilk dijital oyun tasarım atölyesi kuruldu

2013 yılında hizmete açılan ve içerisinde yüzlerce çocuğun eğitim aldığı Yusuf Gökçenay BİLSEM'de, Van’ın ilk ve tek dijital oyun tasarım atölyesi kuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle kurulan atölyenin her türlü oyunu üretmeye elverişli olduğunu belirten Yusuf Gökçenay BİLSEM Müdürü Refik Bayram, “İlimizin ilk ve çok özel atölyesi durumunda olan dijital tasarım atölyemiz, her türlü dijital oyun üretmeye elverişli durumunda. Atölyeyle ilgili büyük hedefler belirledik.

Tabi bu hedeflerimize ulaşmak için öğretmenlerimizin yetiştirilmesi gerektiğini düşünerek, DAKA'ya teknik destek projeleri çerçevesinde hazırladığımız projeyle başvuruda bulunduk. Çok şükür projemiz DAKA tarafından desteklenmeye değer görüldü” dedi.

Proje çerçevesinde merkeze bağlı öğretmenlerin yarıyıl tatillerinden feragat ederek eğitime tabi tutulduğunu aktaran Bayram, “Öğretmenlerimiz bir hafta boyunca günde ortalama 14 saat eğitim alarak atölyemizi kullanma yetkinliğine sahip oldular.

İlgili öğretmenlerimizin desteğiyle çalışmalarımızı yaygınlaştırarak ilimize ve ülkemize büyük hizmetlerde bulunmak istiyoruz. Ben bu çerçevede projenin koordinatörleri Aziz Şahin ve Betül Duran başta olmak üzere eğitimleri veren Harun Çelik’e, eğitim alan öğretmenlere ve bu büyük projemizi destekleyerek, uygulama fırsatın sunan DAKA'ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yusuf Gökçenay BİLSEM'de Van’ın ilk ve tek dijital oyun tasarım merkezinin kurulmasının kendilerini memnun ettiğini ifade eden Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay ise “Merkezde yaklaşık 350 çocuğumuz eğitim alıyor. Belki de Türkiye, önümüzdeki yıllarda bu çocuklarımızın bilgisinden ve emeğinden yararlanacak.

Türkiye’nin geleceğine yön verecek olan, Türkiye’de bilimsel araştırmalara imza atacak olan, belki sanat alanında bir yerlere varacak olan çocuklarımıza, onların kişisel gelişimlerini sağlamak, bilimsel çalışmalarının alt yapısını hazırlamak en büyük görevimizdir. Burası bu gaye istikametinde kuruldu. Ben bu duygularla bu atölyenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, atölyenin öğrencilerimize, öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.İHA

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