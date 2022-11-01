Van'da 20 bin öğrenci bilim ve sanatsal etkinliklerle buluşacak

Van Urartu Müzesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, proje kapsamında kent genelinde 20 bin öğrencinin kasımda fuar, müze, tiyatro ve sinemayla buluşturacağını söyledi.

Evren, uzay, astronomi, doğa ve tabiatla ilgili bir sergi açtıklarını bu kapsamda çocukların bilime ilgisini artırmak istediklerini belirten Balcı, öğrencileri bilim ve sanatla buluşturacak projenin hayırlı olmasını diledi.

Bilim ve iletişim sorumlusu Tahsin Söylemez de "Çocuklar, okulda gördükleri teorilerin burada birebir uygulamalı halini görebiliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'ne ilk kez geldik ve bu anlamda mutluyuz. Amacımız, ülkenin her bir köşesine bilimi taşımaktır. İsteyen ailesiyle veya okul gruplarıyla kasım süresince Van Müzesi'ne gelerek buradaki etkinlikleri görebilir." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Balcı, beraberindeki Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve kurum amirleriyle bilim sergisini gezdi.AA-İHA