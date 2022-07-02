Van 3 gün boyunca göğe bakma durağı olacak

Tarihi Zerzevan Kalesi’nde her yaşta binlerce Diyarbakırlıyı buluşturan gözlem etkinliğinin yansımaları sürerken bu kez Van, astronomi, teknoloji ve doğa meraklılarını bir araya getirecek. TÜBİTAK’ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu gökyüzü gözlem etkinlikleri, Diyarbakır Zerzevan Kalesi’nin ardından Van’da yapılacak. Van Gölü kıyısında 3-5 Temmuz arasında düzenlenecek etkinlik, Türkiye’nin dört bir yanından gelen astronomi tutkunlarının buluşma noktası olacak. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin arttırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca seminerler, yarışmalar ve gök bilim ile ilgili birçok faaliyet düzenlenecek. Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısındaki Fidanlık Parkı, 3 gün boyunca 7’den 70’e gökyüzü tutkunlarının yeni durağı olacak.

TÜBİTAK KOORDİNASYONUNDA

Etkinlik; TÜBİTAK’ın koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla düzenlenecek.

AÇILIŞI VARANK YAPACAK

3 Temmuz’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açılışı yapılacak etkinlikte, Van Valisi Dr. Ozan Balcı, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile astronomiye meraklı binin üzerinde genç aileleriyle birlikte katılacak.

Programda, profesyonel ve amatör astronomlar gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluşma fırsatı yakalayacak. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin arttırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca seminerler, yarışmalar, gök bilim ile ilgili birçok faaliyet düzenlenecek.