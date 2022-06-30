Vali Balcı: Bilim Merkezi'ni Van'a kazandıracağız

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Vali Dr. Ozan Balcı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Denizcilik Fakültesi mezuniyet gecesine katıldı. Gecede gelenekten geleceğe konseri büyük bir ilgi ile dinlendi.

Tiyatro salonunda düzenlenen mezuniyet töreni sonrası YYÜ'den mezun olan öğretmenler tarafından verilen "Gelenekten geleceğe konseri" verildi.

Konser sonrası dönem birincisi Kaan Ahmet Kaptı’ya ödülünü veren Vali Dr. Ozar Balcı yaptığı konuşmada eğitime, bilgiye, bilime, kültüre, sanata, edebiyata dost bir idareci olduğunu söyledi.

"BİLİM MERKEZİNİ VAN’A KAZANDIRACAĞIZ"

Vali Dr. Ozan Balcı, “Başka bilimsel faaliyetler olmak üzere kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri destekleyip önceleyeceğim. Şimdi inşallah güzel sanatlarla ilgili bir lise yapacağız. Ayrıca ilimize çok güzel bir kültür merkez kazandıracağız. Bilim merkezini de üniversiteyle birlikte şehre kazandırmayı düşünüyoruz. Okullar açıldığında her okulun bir korosunun olmasını isterim. Anneler izin bebek kütüphanelerini yapacağız. Biz Van'ı bir aile olarak görüyoruz. Ben kendimi ailenin bir mensubu olarak görüyorum. Onların hayatlarını, yaşamlarını kolaylaştırmak benim görevim. Ben zaten tarz olarak iyi, doğru, güzel, her şeyi desteklerim. Bu güzel geceyi hazırlamada emeği olan herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Konsere Vali Dr. Ozan Balcı'nın yanı sıra YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Arslan, akademik personel ve öğrenciler katıldı.