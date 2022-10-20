Türkiye'deki telefonların üçte biri kaçak kullanılıyor

Türkiye'deki cep telefonlarında kayıt dışılığı azaltmak için Ticaret Bakanlığı ve AK Parti milletvekilleri harekete geçti. Bu kapsamda hazırlanan yeni bir kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Sektör temsilcileri, bir süredir Türkiye'deki cep telefonlarının yüzde 30'dan fazlasının kaçak olması nedeniyle kayıt dışılığının giderek arttığını belirterek, tedbir alınması gerektiğini dile getiriyordu.

Yeni teklif ile klonlanmanın engellenmesi için IMEI havuzunun daraltılması öngörülüyor.

Kaçak telefonlar büyük bir sorun

Teknoloji çağında adeta bir ihtiyaç haline gelen cep telefonlarının kaçak kullanımının engellenmesi için IMEI, zaman zaman başka telefonlara kopyalanabiliyor.

Halk arasında IMEI hırsızlığı olarak da bilinen yöntemle bazı kişiler, kaydı yapılmamış telefonlara başka cihazların IMEI numarasını yüklüyor.

Her üç telefondan biri kaçak

Türkiye'de kullanılan her üç telefonun, bu yöntemle kaçak olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan teklife göre, halihazırda 7 yıl olan elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınması süresi 1 yıla düşürülecek.

Son sinyal alınmasından itibaren, kesintisiz bir yıl boyunca sinyal alınmayan cep telefonlarının IMEI’leri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından pasife alınacak.

Bu sayede, 1 yıldır kullanılmayan telefonların IMEI'leri, başka telefonlara kopyalanamayacak. Sektör temsilcileri, bu sayede kaçak telefon kullanım oranının düşeceğini tahmin ediyor.

IMEI klonlaması yoluyla sisteme entegre edilmeye çalışılan cep telefonların sektörün yapısını bozduğu, IMEI havuzunun daraltılması ve usulsüz kullanımının engellenerek caydırıcılığın artırılmasına dikkat çekilen ilgili kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan tespitlerde yurda kaçak olarak getirilen cep telefonlarının kullanıma açılması için klonlama işleminin kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi ve cep telefonlarına klonlanacak IMEI havuzunun geniş olması gibi etkenlerin, kaçakçılık faaliyetlerinin devam etmesinde önemli role sahip olduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle IMEI havuzunun daraltılması ve usulsüz kullanımın engellenerek caydırıcılığın artırılması amacıyla madde kapsamında 5809 sayılı kanunun 57. maddesinin üçüncü fıkrası ile; halihazırda yedi yıl olan elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınması süresi bir yıla düşürülerek, son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz bir yıl boyunca sinyal alınmayan cep telefonlarının IMEI’lerinin BTK tarafından pasife alınması amaçlanmaktadır.”

Ensonhaber