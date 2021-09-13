İphone Fiyatları Dudak Uçuklatmaya Devam Ediyor !

Apple’ın merakla beklenen eylül ayı etkinliğine sayılı saatler kala, yeni iPhone serisi ile ilgili detaylar da belli olmaya başladı. ABD’li teknoloji devinin 14 Eylül’de gerçekleştireceği tanıtım etkinliğinde iPhone 13 serisinin tanıtılması bekleniyor. Apple, yarın Türkiye saati ile 20:00’da başlayacak olan online etkinlikte, 4 yeni iPhone modeli tanıtacak. iPhone 13 serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinden oluşacak.

EN YÜKSEK FİYAT GELİYOR !

Apple, 1 TB ile şu ana kadar piyasaya sürdüğü en yüksek depolama alanı olan iPhone modelini de çıkarmış olacak. 1 TB’lık iPhone 13 Pro Max modeli, Apple’ın şu ana kadar satışa sunduğu en pahalı iPhone ünvanını da ele geçirecek.

Şu anda satışta olan en pahalı iPhone modeli olan 512 GB’lik iPhone 12 Pro Max modelinin fiyatının 1399 dolar olduğu dikkate alındığında, bu ürünün iki katı depolama alanı olan 1 TB’lık iPhone 13 Pro Max’in ABD’deki satış fiyatının 2 bin doları aşması bekleniyor.

512 GB’lik iPhone 12 Pro Max’in Türkiye’deki satış fiyatının 19 bin 99 TL olduğu hesaba katıldığında, 1 TB’lık iPhone 13 Pro Max’in Türkiye’deki perakende kanallardaki satış fiyatını ise 30 bin TL’yi bulacağı tahmin ediliyor.

İŞTE BEKLENEN İPHONE MODELLERİ !

iPhone 13 mini: 128 GB, 256 GB, 512 GB

iPhone 13: 128 GB, 256 GB, 512 GB

iPhone 13 Pro: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

iPhone 13 Pro Max: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB