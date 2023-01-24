İpekyolu bilim merkezine kavuşuyor

İpekyolu Belediyesi modern yaşam alanlarına ev sahipliği yapmasının yanı sıra artık uluslararası düzenlenen kültürel ve sosyal projelerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan İpekyolu Bilim Merkezi ile ilgili bir açıklamada bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Bilim merkezi projemiz bittiğinde başta gençlerimiz ve çocuklarımız olmak üzere farklı yaş gruplarından her kesime yeni ufuklar açacak bir merkez olacak.

Ortaya koyduğumuz vizyon projeler bünyesinde ilçemizi yeniden inşa ve ihya ediyoruz. Projelerimiz tamamlandığında ilçe yeni ve modern yaşam alanlarına kavuşacak. Bilim merkezimizin amacı, her yaştan insanı bilimle buluşturmak, özellikle çocuklara ve gençlere bilimi sevdirmektir” dedi.

Bünyesinde 50 kişilik planetaryum kapasiteli bin 300 metrekarelik deney ve simülasyon salonu, 150 metrekarelik dijital kütüphane, 100 metrekarelik çok amaçlı salon, 2 adet bilim laboratuvarı ile metal, ahşap ve boya atölyeleri yer alacak bilim merkezinin ihalesinin 16 Şubat’ta yapılacağı bildirildi.İHA