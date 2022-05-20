İpekfest Gençlik Festivali için geri sayım başladı

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından “Gençlik İpekyolu’nda” sloganıyla 27-28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek “İpekfest Gençlik Festivali” için geri sayım başladı.

BİLİM VE TEKNOLOJİ 20.05.2022, 10:10
İpekfest Gençlik Festivali için geri sayım başladı

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm etkinliklerin ücretsiz olarak düzenleneceği festivalde pop müziğin sevilen isimlerinden Mehmet Erdem ile Bilal Sonses en sevilen şarkılarını sevenleri için seslendireceği belirtilerek, “27 Mayıs’ta başlayacak olan festival, saat 14.00’de Van Kalesi’nde ‘Robotik Kodlama’ yarışması ile startı verilecek.

Saat 16.00’da İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nde Karma Resim Sergisi sergilenecek. Daha sonra Kent Meydanı’nda 17.30’da animasyon gösterileri, 19.30’da dans gösterileri ve 20.00’de Elif Abalı ve Ferhat Tok konserleri ile festivalin ilk günü tamamlanacak. 28 Mayıs’ta festivalin ikinci gün etkinlikleri saat 16.00’da Kent Meydanı’nda sokak müzikleri ile başlayacak.

17.00’de animasyon gösterileri sahnelenerek, 17.30’da İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nde karikatür çizimleri gerçekleşecek. 18.00’de Kent Meydanı’nda Dj Performans sahne alacak.

Daha sonra 19.00’da Fereç konseri ve hemen ardından 20.00’de Mehmet Erdem konseri sahne alacak. 29 Mayıs üçüncü gün etkinlikleri ise Kent Meydanı’nda devam edecek. Saat 15.00’de yarışmalarla başlayan üçüncü gün festivali 16.00’da stand-up gösterisi, 17.30 pandomim gösterisi, 18.00 Stalk Show, 18.30 Odeon Grup konseri ve 19.00 Dj Performans ile sürecek.

Hemen ardından saat 20.00’de ise Bilal Sonses konseri ile İpekfest Gençlik Festivali’nin kapanışı gerçekleşecek. Tamamen ücretsiz olan bu festivale tüm Van halkı davetlidir” denildi.

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