Gökyüzü gözlem etkinliği Van'da devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın destek verdiği etkinlik, TÜBİTAK'ın koordinasyonunda, Van'ın Edremit ilçesindeki Fidanlık Parkı'nda dün başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılışını yaptığı gökyüzü gözlem etkinliği kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından astronomi tutkunları Van'da bir araya geldi. Etkinlik için 2 binin üzerinde kişi başvuru yaparken, 650’sininki kabul edildi. Havanın kararmasıyla gökyüzü meraklıları, gece boyu Van Gölü kıyısında ay, gezegenler ve birçok gök cismini gözlemledi. Sabah saatlerinde ise kurulan stantları gezen katılımcılar, her yaşa hitap eden çeşitli deney ve etkinliklere katıldı.

'YILDIZLARI GÖRMEK HEYECANLANDIRDI'

Bölge halkının da ilgi gösterdiği etkinliğe Van'dan katıldığını söyleyen Ömer Demez, doğaya aşina olduğunu belirterek, "Gökyüzünü gözlemlemek beni çok heyecanlandırdı. Bir kamptan başka bir kampa gelmiş oldum. Teleskopla o yıldızları görmek heyecanlandırdı. Bu etkinliğin Van'da düzenlenmesi çok güzel. Coğrafi konum olarak çok güzel. Böyle bir etkinliğin Van'da olması ayrıca çok güzel. Çünkü Van Türkiye'nin cenneti" dedi.

Safa Atmaca ise "Vanlıyım. Daha önce katılmış olduğum gökyüzü gözlem şenlikleri vardı. İlk defa kendi memleketimde katılma şansını buldum. Yıldızları ilk defa memleketimden görmek benim için çok önemliydi.

Hayatımda çok nadir anlardır, yerin gökyüzünden böylesine aydınlandığını görmek. Çok kıymetlidir benim için. Aynı zamanda çok keyifli geçti. İmkanlar çok fazlaydı. Çok etkinlik yaptık. Gökyüzünü gözlemledik aynı zamanda teleskoplardan galaksilere, nebulalara ve yıldızlara baktık. Aynı zamanda onların hikayelerini duymak çok muazzamdı" diye konuştu.

Mardin'den gelen ve daha önce Diyarbakır'daki etkinliğe katıldığını söyleyen Asım Pilgir, "İki çocuğumuz var. Özellikle uzaya insan gönderileceğinin konuşulduğu bir dönemde biz de çocuklarımızı, bu teknoloji ve bilimden uzak kalmaması için buraya katıldık. Gayet memnunuz. Özellikle çocukların gezegenleri uygulamalı görmesi bizim için bir şanstır. Bu nedenle yapılan etkinlikten dolayı bakanlığa ve TÜBİTAK'a teşekkür ederim" dedi.

'GEZEGENLERİ TELESKOPLA GÖRMEK EĞLENCELİ'

Kız kardeşiyle Şanlıurfa'dan gelen Aslı Göz ise etkinliği internetten gördüğünü ifade ederek, "Dün akşam çok güzeldi. Daha çok kitaplarda gördüğümüz gezegenleri teleskopla görmek eğlenceli ve çok etkileyiciydi. Çünkü bu kadar yakından görmemiştim. Bu fırsatı bana sundukları için ayrıca bu etkinliği yapanlara çok teşekkür ederim" derken, Murathan Kurtaran ise "Gaziantep'ten geldik. Dün gece çok iyi geçti. Daha önce hiç böyle bir etkinliğe katılmamıştım. Ailemle birlikte geldim. Gökyüzünü gözlemleyip fotoğraflar çekindik" diye konuştu.

Etkinliğin 2'nci gün programı bugün saat 14.00'te tüm halka açık olarak gerçekleşiyor. (DHA)