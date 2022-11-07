Geri dönüşüm malzemeleriyle elektrikli araç üretti

Güvenlik korucusu iki kardeşi şehit olan İlhami Değer, geri dönüşüm malzemelerinden üreterek 'Sunray' adını verdiği güneş enerjisiyle çalışan bir araç geliştirdi.

BİLİM VE TEKNOLOJİ 07.11.2022, 12:31
Geri dönüşüm malzemeleriyle elektrikli araç üretti

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden iş gereği Van’a yerleşen İlhami Değer isimli şehit yakını, artan yakıt fiyatları dolayısıyla geri dönüşüm malzemelerinden kendi aracını tasarlamayı başardı. Toplam 4 aküyle çalışan ve 120 kilometre yol kat eden araç, yakıttan tasarruf sağlıyor. Değer, ‘Sunray’ adını verdiği araca son olarak esnek güneş enerji paneli, klima, hız göstergesi ve müzik sistemi gibi eklentiler yaptı.
Sunray isimli araç, vatandaşın ilgisini çekiyor.

“Uzunca bir süredir hata almıyorum”
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan İlhami Değer, artan yakıt fiyatlarıyla mücadele etmek için güneş enerjisinden yararlanarak bir tasarım yaptığını belirtti. Tasarladığı araçla işe gittiğini ve bütün ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Değer, “Aracımın bagajı da var ve istediğim yere sorunsuz gidip geliyorum. İlk yaptığım dönemlerde çok sayıda hata alıyordum. Ancak uzunca bir süredir hata almıyorum ve çok güzel çalışıyor. Aracın yedek parçası konusunda ne olumsuzluk olursa olsun, kendimi bu aracın servisi olarak kabulleniyorum. Satışa çıkarsam da aracımın arkasında dururum” dedi.

“Araçta yenilikler yaptım”
Evde elektrik olmadığı zamanlarda aracın enerjisinden yararlandığını dile getiren Değer, “Evdeki elektrik ihtiyacınızı araçla karşılayabiliyorsunuz. Aracın içerisinde soğuk-sıcak klima vardır. Aracın motoru 220 voltla çalışıyor. İçerisinde 4 akü var ve her bir akü 30 kilometre mesafe kat etmemizi sağlıyor. Böylece araç toplamda 120 kilometre yol kat edebiliyor. Son zamanlarda araçta yenilikler yaptım ve üstündeki güneş panelini esnek bir panelle değiştirdim. Bununla daha güçlü yol alabiliyorum. Kilometre göstergesi ve müzik sistemi de ekledim. Güneş enerjisiyle çalıştığı için araca ‘Sunray’ adını verdim” diye konuştu.İHA

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