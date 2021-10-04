Çatak'ta “Robotik Kodlama” eğitimi

Van’ın Çatak Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik robotik kodlama eğitimi verilmeye başlandı.

BİLİM VE TEKNOLOJİ 04.10.2021, 16:04
Çatak'ta “Robotik Kodlama” eğitimi

Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde planlanan robotik kodlama eğitimi, ilk etapta teknoloji ile ilgilenen 8-13 yaş aralığındaki öğrencilere verilecek. Öğrenciler ilk olarak bilgisayarda kodlama yapmayı öğrenecek, daha sonra da robot programlamayı öğrenerek eğitimlerini tamamlamış olacak.

Açıklamada bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto,
“Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Burcu Akbulut tarafından merkez okullarımızdan başvuru yapan öğrencileri dijital çağın gereklerine göre yetiştirmek için haftanın 5 günü 14.00-17.00 saatleri arası eğitim veriliyor. Çocuklarımız ilk etapta basitleştirilmiş kodlama yöntemleriyle eğlenerek kodlamayı öğrenecek. Öğrenciler, ders saati dışında kalan zamanlarını açılan robotik kodlama eğitimi sonunda kendi oyunlarını programlayıp robot yapabilecek. Başarılı olan öğrenciler arasından oluşturulacak robot takımı, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılabilecek” dedi

Kaynak: İHA

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