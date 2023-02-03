"Bilişim Van" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve YYÜ tarafından hazırlanan 365 Van Gelişim ve Kalkınma Planı “Bilişim Van” programı, Uygulama Otelinde Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın katılımıyla yapıldı. Tanıtım toplantısının açılışında projeye liderlik yapan; Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin ve Van YYÜ BBAUM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emre Biçek tarafından Bilişim Van’ın süreçleri, hedefleri ve planları paylaşıldı.

Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin, “Van’ı teknoloji ve inovasyon fikirlerinin münazara edildiği, geliştirildiği bir kuluçka merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Teknoloji tabanlı girişimciliği artırarak, katma değerli istihdam oluşturma yolundayız. 3 yılda minimum 10 milyon dolarlık teknoloji ihracatı hedefliyoruz” dedi.

Projenin birinci yılında toplam 2 bin saatlik geniş yelpazeli bir yazılım eğitimi ile 40 uzman yazılımcı yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten VYYÜ BBAUM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emre Biçek ise “Küresel çapta, nitelikli IT, AR-GE ve yazılım uzmanlarına büyük bir ihtiyaç var ve bu ihtiyaç giderek artacak. Bizler de bilişim sektörünün insan kaynağı ihtiyacını gidermek adına bu çalışmayı başlatma kararını aldık” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı da, böyle güzel bir günde bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapılan projeyle Van’ı eğitim ve bilişimin merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Vali Ozan Balcı, “Dünyada iletişim, ulaşım teknolojisinde çok büyük değişim var. Uzay teknolojisinden yapay zekâya, kendinden gidebilen arabalara kadar burada kavramlar ve konseptler çok farklı. Daha öncede ifade etmiştim Türkiye bölgesinde bir güneş gibi parlayan ve gelişen bir ülke. Bizde Van olarak gelişime değişime ayak uydurmalıyız. Bu gibi projelerle de geleceğe tohum serpiyoruz. Gençlerin ve çocukların hayallerini gerçekleştiriyoruz. Bu tohumlarda kesinlikle filizlenip yeşillenecektir” dedi.

“1 milyon kitap dağıttık”

Van’da eğitim alanında çok iyi işler yaptıklarını belirten Vali Ozan Balcı, “Hafta sonu 36 bin çocuk, hafta içleri ise 18 bin çocuk ve genç etüt merkezlerine gidiyor. 5 bin öğretmenimiz görev yapıyor. Buralarda çocuklarımız hem üniversiteye hem de liseye hazırlanıyor. İnşallah bu sistemle yapılan çalışmalarla 5 yılda Van’ı istenilen noktaya getireceğiz. Öğretmenlerimizde soğ olsun bu konuda titiz ve ilgililer. 2022 yılında 1 milyon kitap alımı yaptık. Hedefimiz bu sayıyı 2 milyon kitaba çıkarmak.

Sadece kitap alımı da yapmıyor aynı zamanda okullara kütüphaneler yapıyoruz. Kitap okumu aktiviteleri yapıyoruz. Bunlar çok önemli ve çocukların düşünmelerine, algılamalarına katkısı olacak çalışmalar. Bizim yine çok büyük bir projemiz olan bir yılda 120 anaokulu yapma çalışmamız var. İnşallah bu işi bu yıl bitireceğiz. Bu çalışmanın ihalesi yapıldı. Okullarımızda bu yıl 255 kütüphane, 70 öğretmenler odası ve 250 spor salonu yaptık. Okullarımızda el atmadık yer bırakmadık. Burada amacımız çocuklar arasındaki dezavantajı ortadan kaldırmak, yok etmektir. Eğitim bizim bir numaralı işimizdir. Eğitim hepimizi ilgilendiriyor. Yine Türkiye’de bir ilk olarak 13 ilçeye bebek ve çocuk kütüphanesi kuracağız. Biz bunlarla çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

“Hayvancılığa destek verip tekstil atölyeleri inşa ediyoruz”

Şehirde istihdamın artması için tarım ve hayvancılığa büyük destek verdiklerini ifade eden Vali Ozan Balcı “Van, küçükbaş hayvancılığında hayvan sayısı bakımından ilk sıralarda olan bir kent. Meralarında yüzde 10’u burada. Bu kadar önemli bu bölgede bizde yapmış olduğumuz projeyle her 1 kişiye 100 koyun veriyoruz. 1 yıl geri ödemesiz 0 faizli 5 yıl vadeli bugüne kadar bin 200 kişiye koyun verdik. Hedefimiz 10 bin kişiye koyun vermek. Bu ne demek, ekonomiye büyük katkı vermek, dinamikleri harekete geçirmek demektir. Yeni kurduğumuz tekstil fabrikalarında 6 fabrikamız bitti, 9 tane daha fabrikayı ihale ediyoruz. Yani bir yıl içinde 15 bin kişiyi istihdam edeceğiz. Ben inanıyorum ki bu fabrikaların iyi çalışmasıyla birçok gencimiz işsiz kalmaktan kurtulacaktır. Bir taraftan bu fabrikalar bir taraftan koyunculuğa verdiğimiz destek bölgede birçok yeniliğin önünü açacaktır” diye konuştu.

“Fakir fukaranın yanında olduk”

Hızır Van projesiyle 50 ekibin tüm şehri gezerek fakir fukaraya ulaştığını anlatan Vali Ozan Balcı, “Bu ekiplerimiz bugüne kadar 50 bin aileye ulaştı. 230 bin kişiye dokundu. Çünkü devletin varlık nedeni vatandaşına ulaşmaktır. Biz bu işleri devlete millete hizmet için yapıyoruz. Bu hizmetlerde benim ve çalışma arkadaşlarım için şeref ve onurdur.

Köylerimizin içme suyu problemlerini bitiriyoruz. Yeter ki suyu bulalım para problemimiz yok. Erciş’te 90 derecelik sondaj yapacağız. Eğer suyu çıkarabilirsek seralar yapacağız. Bu projeyle buraların sebze meyve ihtiyacını karşılayarak istihdama katkı sunacağız. Bu yapılan projelerle Van’ı geleceğe hazırlayacağız. İşin özü Van’da çok güzel işler oluyor. Bu emek tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

365 Van Gelişim ve Kalkınma Planı çerçevesinde hayata geçirilen Bilişim Van projesiyle mülakatları geçerek eğitim almaya hak kazanan 40 yazılımcı adayı, üniversite ve bilişim sektörü işbirliğiyle hazırlanan üst düzey bir yazılım eğitimi görecek ve anlaşmalı kurumlarla çalışma fırsatı yakalayacaktır.

Toplantıya YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, akademisyenler ve kurum amirleri katıldı.İHA