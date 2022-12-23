Bakanlıktan Van Teknokent’e ödül…

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 yılı performans endeks sonuçları genel sıralamasında 11 kademe yükselerek 31. sıraya yerleşen ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin en iyi Teknoparkı olan Van Teknokent, 2021 yılı performans endeks sonuçları genel sıralamasında da büyük bir başarı göstererek 15 kademe yükselip 97 Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasında 16. sırada yerini aldı.

Van Teknokent, açıklanan verilere göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en iyi Teknoparkı olma başarısı gösterdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen yeni başarı hikâyelerine imza atılmasında büyük role sahip Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nin 2021 yılı performans endeksi sonuçları 9. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde kamuoyu ile paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşen törende farklı kategorilerde de teknolojik faaliyet ve gelişim gösteren kurumlara ödüller verildi.

İzmir’de düzenlenen 9. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’ne katılan Van YYÜ Rektörü Pof. Dr. Hamdullah Şevli ve Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Yasemin Yetkin, bu anlamlı ödülü Bakan Varank’ın elinden aldı. Bakan Varank yaptığı konuşmada “Ar-Ge yenilik ve tasarım ekosisteminin aktörlerini bir araya getirdiğimiz; Teknokentler, Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezlerinin performanslarını açıklayarak ödüller takdim ettiğimiz daha da güzeli paydaşlar arasında çok güzel bir sinerji oluşturduğumuz 9. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’ne hepiniz hoş geldiniz. Bizim için ileri teknoloji ile ilgili neler yapılıyor sorusunun cevabı buradaki paydaşların üretimindedirˮ dedi.

Ar-Ge ve inovasyonu, kalkınmanın ve refahın anahtarı olarak nitelendiren Bakan Varank; teknolojiyi ithal eden Türkiye’den, yüksek teknolojili üretim yapısına sahip bir Türkiye’ye hızlı geçiş yapabilme hedefi taşıdıklarını ifade etti.

Bakan Varank, “Son yıllarda katma değerli ürünlerde ve yüksek teknoloji üretiminde oldukça önemli bir ivme yakaladık. Ancak bu ivmenin devam edebilmesi için ekosistemdeki bütün aktörlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bu aktörlerin başında da Teknoparklar geliyor. Teknoparklarımız Türkiyenin yenilikçi ve bilgi temelli gelişiminde önemli bir rol üstleniyor.

Burada bilgi ticari ürüne dönüşüyor, başlangıç aşamasındaki teknoloji tabanlı girişimlere kuluçka merkezlerinde uygun ortamlar sağlanarak danışmanlık ve eğitim gibi desteklerle girişimcilerin gelişimlerine önemli katkılar sağlanıyor. Teknoparklarda sağlanan bu desteklerle birçok başarı hikâyesi ortaya çıkmış durumda ve yenileri de gelmeye devam ediyor” diye konuştu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşge, Anadolu’nun liman kenti, yeniliklere açık kapısı, gelişmenin ve ilerlemenin lokomotifi olmaya çalışan İzmir’de düzenlenen 9. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nin ülkemiz gelişimine katkı sağlaması dileklerinde bulundu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Baran, İzmir’deki rektörler adına yaptığı konuşmada böylesi önemli bir zirveye ev sahipliği yapma fırsatı verdiği için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, sponsorlara ve yerel aktörlere teşekkür etti.

Üniversitelerin, son 20 yıldır araştırma merkezlerinde ve laboratuarlarında sadece bilgi üreten değil, bilgiyi toplumun tüm kesimlerinde faydaya ve hayata dokunan bir unsura dönüştüren kurumlara dönüştüğünü belirten Rektör Baran, “Fikirlerin ürünlerden daha önemli olduğu çağımızda Üniversite ve sanayi kuruluşları olarak geleceği ön görerek mevcut yarışta küresellikte çok daha iyi bir noktaya çıkabileceğimizi düşünüyorum” dedi. Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit ise yaptığı konuşmada, “2020 ve 2021 yılı bizler için Bakanlığımızın politikalarında yaptığı değişikliklerinin ve bu kapsamda gerçekleşen kanun düzenlemelerinin sahadaki pratik karşılıklarını ve sizlerdeki yansımalarını gözlemlemek için önemliydi. Son düzenlemelerle beraber, uzaktan çalışmanın önünü açarak Teknoparklarımızın kampüs dışında da kuluçka ve girişimci merkezleri açabilmelerini kolaylaştırdık. Düzenlemeler neticesinde Milli Teknoloji Hamlesi’nde çok büyük bir ivmeyle çok büyük başarılara imza atıyor” ifadelerini kullandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 9. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde Van Teknokent olarak ödüle layık görülmekten duyduğu kıvancı dile getirerek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Türkiye genelinde faaliyet gösteren; 1248 Ar-Ge Merkezi, 316 Tasarım Merkezi ve 97 Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasından Üniversitemizin, Kuluçka Faaliyetine Göre En Başarılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görülmesinden çok büyük mutluluk ve gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

2021 yılında 15 kademe yükselerek büyük bir başarıya imza atan Van Teknokent hakkında konuşan Rektör Şevli, “Van Teknokent, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 yılı performans endeks sonuçları genel sıralamasında 11 kademe yükselerek 31. sıraya yerleşmişti ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin en iyi Teknoparkı olma başarısı göstermişti.

Van Teknokent’imiz; 2021 yılı performans endeks sonuçları genel sıralamasında ise çok büyük bir başarı ivmesi kaydederek 15 kademe birden yükselip 97 Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasında 16. sırada yerini aldı. Bugün geldiğimiz noktada, Van Teknokent Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en iyi Teknoparkı olma başarını elde etti” şeklinde konuştu. Bu büyük başarının ardındaki emek ve gayretin ödüllerle takdir edilmesinin ve genel sıralamadaki konumunun her geçen yıl iyileşme göstermesinin; başarıyı perçinlemede büyük bir etken olduğunu vurgulayan Şevli, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak çağın teknolojik gelişmelerini yakından takip etmekteyiz.

Üniversitemizin 40 yıllık bilgi birikimiyle, hızla değişen teknolojik gelişmelere sağlayacağımız katkının gerekliliğinin ve öneminin bilincinde bir kurum olarak; aldığımız ödülünün çok değerli ve anlamlı olduğu kanaatindeyim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en iyi Teknoparkı olma başarını elde etmiş olmamız daha büyük hedeflere ulaşma potansiyeli barındırdığımızın da önemli bir göstergesidir. Ülkemizi çağın bir adım ötesine taşıyacak olan tüm projelere ve çalışmalara gösterdiğimiz özenin ve çabanın artarak devam edeceğini ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Basın Bülteni