Apple, Türkiye'de sattığı tüm ürünlere zam yaptı!

Apple, WWDC 2022'nin ilk gününde iOS 16 ve yeni MacBook modelleri dahil pek çok ürün ve işletim sistemi sürümünü duyurdu. Ancak Apple hayranlarının yeni ürünlere olan heyecanı ne yazık ki kursaklarında kaldı. Apple Türkiye, başta iPhone modelleri olmak üzere Türkiye'deki satışa sunduğu çoğu ürününe zam yaptı.

Apple'ın piyasadaki en güncel iPhone serisi olan iPhone 13, an itibarıyla 20.999 TLbaşlangıç fiyatına ulaşmış durumda. iPhone 13 Pro'nun başlangıç fiyatı ise 29.999 TL'ye ulaştı. Bu sürpriz zam, eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14 modelleri için sabırsızlanan Apple hayranlarını da bir miktar endişelendirmiş durumda.

iPhone 13 mini fiyatları

128 GB - 20.999 TL

256 GB - 22.999 TL

512 GB - 26.999 TL

iPhone 13 fiyatları

128 GB - 22.499 TL

256 GB - 24.499 TL

512 GB - 28.499 TL

iPhone 13 Pro fiyatları

128 GB - 29.999 TL

256 GB - 31.999 TL

512 GB - 35.999 TL

1 TB - 38.799 TL

iPhone 13 Pro Max fiyatları

128 GB - 32.999 TL

256 GB - 34.999 TL

512 GB - 38.999 TL

1 TB - 41.799 TL

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