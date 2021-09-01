2022 Yeni Makyajlı Kasa Opel Astra Fiyatları ve Özellikleri

Alman otomobil devi Opel, yeni bir Astra model aracı tanıttı. Yeni Opel Astra CEO Uwe Hochgeschurtz’un şirketteki ilk iş gününde tanıtıldı. Şirket yeni aracı için "Yeni bir şimşek doğuyor" sloganını kullanıyor. Araç 2022 yılında Türkiye'de de satışa sunulacak.

Üretildiği yıldan beri 15 milyon adettan daha fazla satan Opel Astra araç kullanıcılarının sıklıkla tercih ettiği bit otomobil modeli. Opel, yeni model aracıyla çıtayı bir tık daha yükseltmeyi planlıyor.

Opel Astra 2022 yılında Türkiye'de satışa sunulacak

Opel Astra, yepyeni görünümüyle kullanıcıların yine tercihi olacak. Araç tasarımla birlikte gelişmiş özellikler de sunuyor. Araç şarj edilebilir hibrit teknolojisi ile geliyor. Opel, 2023 yılından itibaren de elektrikli araç sektörüne yönelecek. Bu elektrikli araçlara Astra-e denilecek.

Opel’in CEO’su Uwe Hochgeschurtz, Rüsselsheim’deki dünya tanıtımında yaptığı değerlendirmede: “Mükemmel bir otomobil. Yeni Astra, Opel’in kompakt sınıf tarihinde heyecan verici yeni bir sayfa açacak. Aynı modeli ilk kez hem batarya elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit olarak sunacağız. Yeni Astra ve Astra-e’nin iyi bir izlenim bırakacağına ve birçok yeni müşteriyi markaya çekeceğine eminim” dedi. Opel marka elçisi Jürgen Klopp ise yeni araçla ilgili “Kamuflajlı bir Astra Plug-in Hybrid kullanma şansım oldu. Gerçekten çok etkileyici. Sessiz ama güçlü. Yol tutuşu neredeyse bir spor otomobil gibi. Ayrıca tasarımı iddialı, yenilikçi ve yaratıcı. Tebrikler Opel!” açıklamasında bulundu.

2022 model Opel Astra, sportif tasarımının aksine geniş iç mekanıyla da büyüleyecek. 4.374 mm uzunluğunda ve 1.860 mm genişliğinde olan otomobilin bagaj hacmi de 422 litre olacak. Arka koltukların yatırılması durumunda ise bagaj hacmi 1.250 litreye kadar çıkacak.

Opel Astra 2022 fiyatı

Avrupa'da halen 2021 model Astra modelleri 22 bin ila 35 bin Euro arasında bir fiyat etiketi ile satılıyor. Avrupa genelinde enflasyon olmadığı için muhtemelen 2022 modeller için de fiyatlar bu aralıkta olacaktır. Opel Astra'nın Türkiye fiyatı ise henüz net değil. Opel Astra 2022'nin Türkiye fiyatının 200 bin TL'den başlaması bekleniyor. Zira 2021 model Astra'nın Türkiye taban fiyatı bu civarda.

Kaynak:teknolojioku