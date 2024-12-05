Ligde son haftalarda ortaya koyduğu futbol ve neticesinde aldığı galibiyetlerle form grafiğini yükselten Artı Değer Van Spor FK, 8 Aralık Pazar günü deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ile karşılaşacak.

Ligin ilk devresinin bitimine 3 maç kalırken, Artı Değer Van Spor FK kalan tüm maçlarını kazanarak devre arasına girmeyi amaçlıyor.

MAÇI TFF CANLI YAYINLAYACAK

8 Aralık Pazar günü İstanbul Maltepe Hasan Polat Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Artı Değer Van Spor FK maçı TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.

Nesine 2. Lig 15. hafta müsabakaları arasından TFF YouTube kanalı aracılığıyla 8 Aralık Pazar günü Beyaz Grup’ta Altınordu-İskenderunspor A.Ş. ve Kırmızı Grup’ta ise Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü maçları canlı olarak sporseverlere ulaştırılacak.

15. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 15. Hafta maç programı şu şekilde;

08.12.2024 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Çimentaş Elazığspor

08.12.2024 14:00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Nazilli Spor A.Ş.

08.12.2024 14:00 Belediye Derince Spor - Karaman Futbol Kulübü

08.12.2024 14:00 Bucaspor 1928 - Menemen Futbol Kulübü

08.12.2024 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Artı Değer Van Spor FK

08.12.2024 14:00 Ankara Demirspor - Giresunspor

08.12.2024 14:00 Somaspor - Merkür Jet Erbaaspor

08.12.2024 14:00 Serik Belediyespor - Motolux 68 Aksarayspor

08.12.2024 14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi FSK