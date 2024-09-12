Beşiktaş, İtalya'da Bir Transfer Hamlesine Daha İmza Attı!

Milan'ın sol beki Fode Ballo-Toure'yi kadrosuna katma hedefiyle harekete geçti.

Kadrosunda Büyük Değişim Yaşayan Beşiktaş, Şimdi de İtalya'da Hareketlilik Başlattı

Kış transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş, aynı zamanda birçok oyuncusunu da yola çıkardı. Son olarak Benfica'dan Joao Mario'yu ekleyen siyah-beyazlı ekip, sol bek pozisyonu için de yeni bir isim arayışına girdi.

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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden biri de, Galatasaray ile de ismi geçen Fode Ballo-Toure oldu. İspanyol basınından Relevo'nun gazetecisi Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş bu oyuncu için son bir hamlede bulunuyor.

Fode Ballo-Toure'nin Futbol Kariyeri ve Performansı

PSG altyapısında yetişip Lille, Monaco, Fulham ve Milan gibi önemli kulüplerde top koşturan Fode Ballo-Toure, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 8 maçta görev aldı. Bu performansıyla dikkat çeken oyuncu, Beşiktaş'ın transfer hedefinde önemli bir yer tutuyor.

Beşiktaş'ın Transfer Stratejisi ve Beklentiler

Beşiktaş, transfer döneminde yapacağı bu hamleyle kadrosunu güçlendirmeyi ve sezon hedeflerine ulaşmayı planlıyor. Ballo-Toure'nin Beşiktaş'a katılması, takımın sol bek sorununu çözme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.