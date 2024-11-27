Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik sürüyor.

Son olarak araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı.

74 KURUŞ ZAM GELDİ

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine 74 kuruş zam bekleniyor.

Motorinde fiyat değişikliği beklenmiyor.

Zamlı fiyatların 28 Kasım Perşembe gününden itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE FİYATLAR

İstanbul'da benzin 42,22-42,33 TL, motorin ise 44,10-44,16 TL arasında satılıyor.

Ankara'da benzin 42,75 TL, motorin ise 44,73 TL'den satılıyor.

İzmir'de ise benzin 43,25 TL, motorin ise 45,23 TL fiyatlarla alıcı buluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.