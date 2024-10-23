Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre 25 Ekim 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatları artacak. 3 gün önce gelen indirimin ardınan şimdi de zam kapıda. Benzine 1,87 TL, motorine ise 1,65 TL indirim gelmişti. Şimdi ise litre fiyatına 1 lira zam gelecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR

Rafineri satış fiyatının oluşum şekli şu şekildedir; KDV hariç olarak, gümrüksüz rafineri fiyatının, ÖTV ve EPDK payı ile toplanmasıdır. “Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri satış fiyatı”