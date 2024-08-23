Gecenin karanlığında, sürücüler için büyük bir haber geldi! Benzin fiyatlarına gece yarısı itibarıyla dev bir indirim yapıldı. 1 litre benzin artık 1 lira 45 kuruş daha ucuz! Bu düşüş, Brent petrol fiyatlarının 77 dolar seviyelerinde işlem görmesiyle doğrudan ilişkilendiriliyor. Ancak motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. İstanbul’da benzinin litre fiyatı ortalama 43,24 TL’ye, motorinin litre fiyatı ise 43,94 TL’ye geriledi. Akaryakıt fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı’na eklenen ÖTV ve EPDK paylarıyla hesaplanıyor. Bu dramatik fiyat düşüşü, sürücülerde büyük bir rahatlama yaratacak gibi görünüyor.

Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi