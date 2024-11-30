Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) bünyesinde görev yapan sözleşmeli personelin sözleşmelerinin 31 Aralık 2024 tarihinden itibaren yenilenmeyeceği yönünde tebligatlar yapıldığını söyledi.

Konu ile ilgili basın açıklaması yapan Altın, Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ’ye çağrıda bulunarak; “Yanlıştan dönün ve bu hukuksuz işleme son verin” ifadelerini kullandı.

29 Kasım 2024 tarihinde mesai saatinin bitimine yakın bir süreçte, sözleşmeli personellere sözleşmelerinin yenilenmeyeceğine dair belgelerin tebliğ edildiğini söyleyen Altın, “Bu işlem hukuksuzdur ve aceleyle, kasıtlı olarak bu zaman diliminde gerçekleştirilmiştir” dedi.

Sendika üyelerine seslenen Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın, sözleşmeli personel için gereken hukuki sürecin başlatılacağını ve avukatların süreci en hızlı şekilde yöneteceğini vurguladı.

Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Altın, uygulanmak istenen kararın Van halkına zarar verdiğini kaydederek; sendika üyelerine mobbing uygulandığını da iddia etti.

Altın, açıklamasında; “29.11.2024 tarihinde mesai saati bitiminde sözleşmeli personelleri çağırarak sözleşmelerinin yenilenmeyeceğine dair evrakları tebliğ etmeye başladılar. Yaptıkları işlem tamamen hukuka aykırı ve yangından mal kaçırır gibi mesai saatini bilerek tercih etmişlerdir. Sendikamıza üye olan her bir sözleşmeli üyeye şunu gönül rahatlığıyla söylemek istiyorum; Sendikamız Türkiye'nin etkili ve yetkili tek sendikasıdır. Söz konusu durumla alakalı tüm hukuki süreci yönetecek avukatlarımız hazırdır ve en hızlı biçimde sürecin yürütmeyi durdurma ve iptal kararı olacak şekilde tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır. En son yapılan sözleşmeli personel alımından sonra Resmî gazetede yayınlanan genelgede de belirtildiği üzere arkadaşlarımız esasen 3+1 kuralına tabidirler. Süreleri dolduğu gibi direk memur kadrosuna geçeceklerdir. Söz konusu bu durum için belediye başkanlarına çağrım şudur; Hukuksuz işlem yapıyorsunuz, yaptığınız işlem Van halkına cezadır, bu yanlıştan dönün ve seçimden bu yana yapacağınız tek doğru iş bu olsun" ifadelerini kullandı.